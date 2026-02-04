Vor Dschungel aufgenommen: Ariel teilt Statement über Lügen

Ariel ist derzeit im Dschungelcamp. Doch bevor sie eingezogen ist, hat sie für ihre Fans eine wichtige Botschaft aufgenommen, die jetzt von ihrem Team auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht wurde. In einem emotionalen Instagram-Video warnte sie vor Gerüchten, die möglicherweise während ihrer Abwesenheit verbreitet werden könnten. Ariel betont: "Glaubt nicht alles, was ihr hört. Es ist viel Neid dabei." Sie deutete an, dass es vor allem Menschen aus ihrem nahen Umfeld seien, die versuchen könnten, ihre Vergangenheit infrage zu stellen. Ihr sei bewusst, dass diese Diskussionen hauptsächlich jetzt aufkämen, da sie keine Möglichkeit habe, sich direkt zu verteidigen. Dennoch versicherte die Reality-TV-Teilnehmerin ihren Anhängern, dass sie nach ihrer Rückkehr alles aufklären werde.

Besonders die Diskussionen über ihre Kindheit belasten die Reality-TV-Teilnehmerin offenbar schwer. In einem Begleittext zu dem Video wird erläutert, dass Ariel viel Traurigkeit und Kämpfe erlebt habe und gerade erst dabei sei, sich ein stabiles Leben aufzubauen. Sie habe nur wenig Familie und sei dennoch stets für ihre Tochter da. "Bevor Ariel in den Dschungel gegangen ist, hat sie mit ihren Freundinnen gesprochen und hat genau diese Momente gerade vorhergesehen. Sie ist im Dschungel komplett isoliert und weiß gar nicht, was hier draußen gerade passiert. [...] Dass man einem Menschen die Traurigkeit absprechen oder eine schlimme Vergangenheit schönreden möchte, ist nicht fair und wird nicht toleriert", heißt es unter anderem. Laut dem Statement wünsche Ariel sich Unterstützung statt weiterer Hindernisse auf ihrem Weg. Ihre Freunde appellieren an die Community, nicht vorschnell zu urteilen und Ariel die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Sicht der Dinge zu erklären, sobald sie die Isolation des Dschungelcamps hinter sich gelassen hat.

Die Veröffentlichung von Ariels vorab aufgenommenem Statement könnte für einige Fans genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Der Grund: Parallel dazu sorgen neue Aussagen von Ariels Mutter und ihrem Ex-Freund Giuliano Lorenzo Hediger für Schlagzeilen. Giuliano hatte in einer Instagram-Story Vorwürfe gegen die Reality-TV-Teilnehmerin erhoben und behauptet, die Darstellungen aus dem Dschungelcamp entsprächen "in keiner Weise der Realität". Auch Ariels Mutter widersprach öffentlich den Geschichten ihrer Tochter. Könnte Ariel mit ihrem Statement auf diese Situation anspielen?

Instagram / _ariel__61 Ariel, Januar 2026

RTL Ariel im Dschungeltelefon

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

