Kein Sommerhaus-Macho mehr: Patrick verteidigt seine Person

Patrick Romer (30) und Hardy Krüger jr. (57) nutzen die Nachtwache im Dschungelcamp, um ein Thema vom Vortag zu zerlegen. Mit Blick auf die Aussagen von Ariel, Samira Yavuz (32) und Simone Ballack (49), die zuvor über das Idealbild eines Mannes gesprochen hatten. Hardy fasst provokant zusammen: "Er muss Macho und reich sein." Patrick stimmt zu und macht klar, was er von der Pflicht des Mannes hält, beim ersten Date zu zahlen: "Der kennt dich gar nicht. Der ist dir doch zu gar nichts verpflichtet, irgendwas zu tun für dich. Der macht das aus Höflichkeit, weil er ein Gentleman ist, aber nicht, weil es selbstverständlich ist!" Gleichzeitig nutzt er die Bühne, um sein eigenes Image geradezurücken.

Der Bauer sucht Frau-Star, der seit seiner Sommerhaus der Stars-Teilnahme als schroffer Partner im Gedächtnis vieler Zuschauer geblieben ist, nutzte die Gelegenheit, um für sich selbst einzustehen und ein anderes Bild von sich zu zeichnen. "Ich bin aber der wirklich liebenswerteste Partner, den man sich vorstellen kann", betonte er. Es ärgere ihn, wenn Männern pauschal unterstellt werde, ihre Partnerinnen zu bevormunden. Ihm sei es wichtig, dass seine Partnerin selbstbestimmt leben könne. Für Patrick sei Offenheit und Flexibilität in einer Beziehung unverzichtbar.

Schon kurz nach seiner Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" hatte der 30-Jährige versucht, sich zu erklären. In einem Instagram-Livestream nahm der Realitystar damals Stellung zu den Vorwürfen rund um sein Verhalten gegenüber seiner Ex Antonia Hemmer (25). "Teilweise sind sie aus dem Kontext gerissen, teilweise war es wirklich scheiße, teilweise war es gar nicht so schlimm, wie es aussah", betonte Patrick. Er versuchte, das Geschehene einzuordnen: "Jeder kennt das vielleicht im Streit mit der Freundin. Im Streit fallen Sachen, die im Nachhinein betrachtet, vielleicht scheiße waren. Aber wir im Fernsehen bekommen das nun mal wieder vorgespielt."

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Hardy Krüger jr. und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

