Dschungel-Fans fragen sich: Wurde Gils Unfall aufgebauscht?

Gil Ofarim (43) hat im Dschungelcamp für einen dramatischen Moment gesorgt: Während einer Prüfung kam der Sänger zu Fall und musste anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Obwohl Gil Schmerzmittel verabreicht wurden, ergaben die Untersuchungen keine schwerwiegenden Verletzungen – der 43-Jährige kehrte schließlich ins Camp zurück. Doch der Unfall, der unter großem Aufwand präsentiert wurde, sorgt nun für Diskussionen unter den Fans der Show. Viele zweifeln in den sozialen Medien, ob die Ereignisse tatsächlich so ernst waren, wie sie dargestellt wurden.

Insbesondere unter einem Beitrag von Promiflash gehen die Meinungen stark auseinander. Einige Nutzer werfen dem Dschungelcamp-Team vor, den Vorfall absichtlich dramatisiert zu haben. Kommentare wie "Schöne Inszenierung" oder "RTL hat ein gutes Drehbuch geschrieben. Nur megaschlecht geschauspielert. Der hat die wahrscheinlich erstmal satt gegessen und ein schönes Nickerchen gehalten" machen deutlich, dass manche den Sturz für übertrieben oder gar für aufgebauscht inszeniert halten. "Der Sturz sah null gefährlich aus, um daraus diese Show zu veranstalten. Wer das nicht sieht, hat wirklich absolut keinen blassen Schimmer", lautet ein weiterer Kommentar. Andere wiederum bekennen sich in den Kommentaren klar zu Gil. "Meine Güte, habt ihr nicht mal in so einer Situation Empathie und Mitgefühl? Als er ins Camp zurückkam, sah er sehr schlecht und mitgenommen aus, aber immer alles infrage stellen", ärgert sich ein User.

Bei dem dramatischen Zwischenfall während der Prüfung "Schwierige Fanggelegenheit" mussten Gil und Eva alles geben: Sie sprinteten über schwimmende Pads, mussten einen Buzzer am Ende eines Stegs erreichen und im Bruchteil einer Sekunde abspringen, um einen Sternball zu fangen. Die körperliche Herausforderung war enorm und beide wirkten voll konzentriert, als sich der Unfall ereignete. Für die Crew und die anderen Kandidaten kam der Sturz völlig überraschend. Mitarbeiter stürmten zu dem Sänger. Die Moderatorin Sonja Zietlow (57) meldete sich schließlich mit einer dringlichen Botschaft: "Es hat einen Unfall gegeben." Wie viele Sterne am Ende geholt wurden, spielte nach dem Schockmoment kaum mehr eine Rolle. Die Sicherheit der Teilnehmer stand plötzlich im Mittelpunkt.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026