So harmonisch war Simone Ballacks Verhältnis mit ihrer Mama

Simone Ballack (49) hat im Dschungelcamp persönliche Einblicke gegeben und dabei offen über das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Mutter gesprochen. Jetzt meldet sich Verica zu Wort und erinnert sich gegenüber Bild an Zeiten, in denen Mutter und Tochter eng beieinander waren. Sie erzählt von gemeinsamen Unternehmungen, von fröhlichen Ausflügen und Momenten, die für beide unvergesslich blieben. Besonders lebhaft schildert sie eine Reise zum Münchner Oktoberfest, das die Familie damals gemeinsam besuchte. Auch die Traumhochzeit von Simone und Michael Ballack (49) 2008 in Starnberg rückt sie ins Licht, bei der sogar Superstar Elton John (78) auftrat und den glanzvollen Tag musikalisch veredelte. Während Simone im Camp über Distanz sprach, blickt Verica zurück und hält fest, wie nah sie sich einst standen.

Verica beschreibt die schönen Episoden mit Details, die nachklingen. "Wir haben viel gemeinsam unternommen", sagt sie und zählt Familienmomente auf, die ihr bis heute etwas bedeuten. Zu Simones 30. Geburtstag verfasste sie ein langes, sieben Seiten starkes Gedicht, das mit den Zeilen endete: "Liebe Simone – wir alle lieben dich, besonders dein Michael und auch ich". Die Ehe der beiden endete 2012, doch die Erinnerung an die große Feier in Starnberg, an den Auftritt von Elton John und an die ausgelassene Stimmung sei geblieben. Gleichzeitig macht Verica deutlich, wie tief der Bruch inzwischen geworden ist. Nach eigener Aussage sei sie nicht zur Beerdigung ihres Enkels Emilio in Portugal eingeladen gewesen, der 2021 bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Für die Mutter ist das ein schmerzlicher Punkt, der die Distanz greifbar macht.

Das schwierige Verhältnis zwischen Simone und ihrer Mutter scheint sich über viele Jahre hinweg zugespitzt zu haben. Simone sprach im Dschungelcamp über den endgültigen Bruch, der vor 14 Jahren begonnen habe, und machte ihrer Mutter öffentlich schwere Vorwürfe. Verica hingegen widerspricht diesen Anschuldigungen vehement. In einem früheren Interview betonte sie, wie belastend die Situation für sie sei. Trotz der Gegensätze zwischen Mutter und Tochter bleibt unklar, ob es in Zukunft eine Chance auf Versöhnung geben wird oder ob die einstigen harmonischen Momente für immer nur Erinnerungen bleiben.

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Imago Simone Ballack beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026