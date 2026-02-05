Darum feiert Natalia Osada polarisierende Ariel im Dschungel

Im Dschungelcamp sorgt Reality-TV-Star Ariel derzeit mit klaren Worten und direkter Art für Wirbel – und bekommt dafür jetzt prominente Rückendeckung. Reality-TV-Bekanntheit Natalia Osada (35) findet deutliche Worte im Gespräch mit Promiflash: Sie feiert Ariel für ihren Auftritt im australischen Busch und sieht sie als wichtige Stimme für das Publikum. "Ich finde Ariel richtig toll, weil sie genau die Fragen stellt, die eigentlich jeder Zuschauer gerne beantwortet haben möchte. Und sie ist eigentlich das Sprachrohr des Zuschauers", sagt Natalia. Das Camp, die Entbehrungen, der Hunger – all das trifft insbesondere die Jüngere hart. "Natürlich eckt sie auch das eine oder andere Mal an", räumt Natalia ein. Trotzdem sei Ariels Rolle im Format "ganz, ganz wertvoll", betont sie.

Für Natalia ist klar: Wer nur Ariels Reibungen sieht, blendet die Umstände aus. "Man darf das auch nicht außer Acht lassen, dass das einfach eine Extremsituation für ein so junges Mädchen ist wie sie, die gerade vor kurzem erst ihren Vater verloren hat", erklärt die Reality-Darstellerin gegenüber Promiflash. Genau deshalb wünsche sie sich mehr Nachsicht im Umgang mit der Kandidatin: "Deswegen finde ich, sollten wir alle viel toleranter mit Ariel sein", sagt Natalia. Zugleich wagt sie eine Platzierungsprognose: Samira Yavuz (32) sieht sie auf dem Weg zum Sieg, Ariel wiederum traut sie das Treppchen zu. "Ich finde sie super und finde sogar, dass sie in die Top drei tatsächlich gehört. Also, ich glaube, gewinnen wird Samira. Aber ich sehe Ariel auf jeden Fall auf Platz zwei oder drei", so Natalia im Interview.

Natalia kennt die öffentlichen Mechanismen rund um Reality-Formate aus eigener Erfahrung und beobachtet genau, wie Ton, Timing und Temperament im Camp wahrgenommen werden. Während Ariel im Team oft diejenige ist, die nachhakt und Stimmungen ausspricht, sammelt sie außerhalb des Camps deutliche Reaktionen – positiv wie kritisch. Hinter den Kulissen zählt für ihre Unterstützer vor allem, wie authentisch die junge Kandidatin auftritt und wie offen sie über Gefühle und Belastungen spricht. Dass Ariels Familiengeschichte mitschwingt, macht ihre Momente der Verletzlichkeit für viele greifbar. Für Natalia überstrahlt dieses Persönliche jede Kontroverse: Sie sieht in Ariels Direktheit weniger Provokation als vielmehr den Versuch, echte Fragen zu stellen – und damit jene Stimme zu sein, die Zuschauer am Bildschirm hören wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026