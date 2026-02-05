Chris Manazidis offenbart: Das lief bei Date mit Emmy Russ

Zwischen Chris Manazidis und Aleksandar Petrovic (34) knallt es derzeit öffentlich im Netz. Hintergrund ist ein Treffen zwischen Chris und Aleks' Ex-Flirt Emmy Russ (26), zu dem sich zunächst keiner der Beteiligten konkret äußern wollte. In einem Interview mit Promiflash spricht Chris nun jedoch erstmals darüber – zumindest ein wenig. Er erklärt: "Alles, was ich dazu sagen kann, ist, Emmy und ich waren einfach nett essen. Wir hatten ein Dinnerdate und haben einfach ein bisschen den Abend chillig miteinander verbracht, hatten schöne Gespräche, hatten ein schönes Essen, hatten ein schönes Weinchen dazu. Ein bisschen Lifestyle."

Weitere Details möchte der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat jedoch nicht preisgeben. Auch ob es ein weiteres Treffen mit der 26-jährigen Emmy Russ geben wird, lässt Chris offen. "Das kann ich jetzt gerade schwer sagen. Also, wir schauen einfach", erklärt er gegenüber Promiflash. Sicher ist dagegen, dass Aleks die gemeinsame Datenight offenbar alles andere als gelassen hinnahm. Kurz nachdem die Spekulationen um Emmy und Chris die Runde gemacht hatten, schrieb er auf Instagram deutlich: "Missgunst, Verrat und Toxizität im Herzen. Für digitale Aufmerksamkeit im Internet verkaufen manche sogar ihre Seele, und das billig."

In den Tagen zuvor hatten die beiden Realitystars ihre Fans mit einer neuen Social-Media-Strategie ordentlich auf Trab gehalten. Sowohl der Podcaster als auch die Influencerin posteten auffällige Schnappschüsse ihres vermeintlichen Dates – allerdings ohne sich gegenseitig klar zu verlinken. Besonders ein Foto aus einem Fahrstuhl, auf dem Chris mit einem riesigen Strauß roter Rosen posierte und das Gesicht der Begleitung verborgen blieb, sorgte für wilde Spekulationen. Als ein Fan den Podcaster offen danach fragte, ob er tatsächlich mit Emmy verabredet war, antwortete er nur geheimnisvoll: "Weiß nicht, wovon du redest. Hatten wir ein Date?"

