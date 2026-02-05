Eric und Edith Stehfest treffen bei Premiere aufeinander

Premierenabend mit doppelter Überraschung: Bei der Vorstellung der neuen Promis unter Palmen-Staffel liefen Edith Stehfest (30) und Eric Stehfest (36) nicht gemeinsam über den roten Teppich – sondern jeweils mit neuer Begleitung. Die Realityshow startet am 16. Februar. Gedreht wurde bereits im Herbst, als die beiden Musiker offiziell noch als Paar im Format steckten. Mittlerweile ist allerdings klar, dass die Eltern von zwei Kindern schon während der Dreharbeiten getrennt waren. Nun, nachdem sie ihre Trennung im September öffentlich gemacht hatten, präsentierten sich die Ex-Partner erstmals in neuer Konstellation: Eric Seite an Seite mit Show-Kollegin Franziska Temme (31), Edith händchenhaltend mit Damian Beyert.

Eric lernte Franziska beim Dreh in Thailand kennen und zeigte sich im Gespräch mit Bild hin und weg: "Sie ist liebevoll, wunderschön, und sie hat mir wieder den Glanz zurückgegeben. Wir sind total glücklich. Ich habe das Gefühl, sie ist jetzt meine Frau fürs Leben." Edith stellte ihren neuen Partner als Damian vor. "Das ist Damian, wir sind seit Weihnachten zusammen", verriet sie. Er arbeite als Türsteher in dem Club, in dem sie und Eric früher oft feiern waren. An Heiligabend habe sie ihn getroffen: "Als ich ihn dann gesehen habe, ist da plötzlich was passiert. Ich bin sonst nicht so, aber wir haben den ganzen Abend rumgeknutscht. Seitdem sind wir unzertrennlich."

Schon vor rund zwei Wochen sorgte Eric mit einem ganz besonderen Instagram-Post für Aufsehen. Auf dem innigen Foto zeigte sich der Schauspieler eng verschmust mit Franziska und schrieb dazu: "Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet… wir hatten es nicht leicht. Alles sprach dagegen und trotzdem stehen wir hier. Es begann mit einem kleinen Fingerschwur." Die Fans reagierten begeistert und gratulierten zahlreich zu dem vermeintlichen Liebesglück. Ihren Status haben sie allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Collage: Imago, Imago Collage: Edith Stehfest mit Damian Beyert und Eric Stehfest mit Franziska Temme

Imago Edith Stehfest und Damian Beyert bei der Premiere von "Promis unter Palmen"

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

