Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Jack Nicholson
Kathy Griffin packt aus: Peinlicher Moment mit Jon Hamm

Kathy Griffin packt aus: Peinlicher Moment mit Jon Hamm

- Mia Lada-Klein
Lesezeit: 2 min

Kathy Griffin (65) packt aus – und zwar über Jon Hamm (54). In der Radioshow "In Your Dreams" von Owen Thiele auf SiriusXM erzählt die Comedian, was sie dem Hollywoodstar bis heute nicht verzeiht. Die Szene soll sich vor über 15 Jahren bei einer Dinnerparty der legendären Agentin Sue Mengers in Los Angeles abgespielt haben. Kathy sitzt dicht an dicht am Couchtisch, neben ihr Jack Nicholson (88) – endlich in ein seltenes Gespräch über "Departed" vertieft. Dann, so ihre Schilderung, lehnt sich Jon an sie, angeblich angetrunken, und zischt ihr ins Ohr: "Du bist so alt. Wie ist es, so alt zu sein? Weißt du, deine Emmys sind Fake-Emmys?" Kathy kontert: "Nein, Hammy, und du hast nicht mal einen Emmy", und dreht sich zurück zu Jack – und schwört, diese Störung nie vergessen zu haben.

In der Show rekapituliert Kathy das Setting, das ihrer Erinnerung nach besonders intim war: Sue Mengers ließ die Gäste um den Couchtisch statt an der Tafel essen, Jack habe ausnahmsweise über seine Arbeit gesprochen und einen Whitey-Bulger-Typus skizziert – ein Thema, das ihn sonst selten interessiere. "Jack spricht normalerweise nicht über seine Arbeit", sagt Kathy und fügt scherzend hinzu, er rede eher über sein Liebesleben. Ausgerechnet in diesem Moment habe "Hammy", wie sie Jon nennt, ihr ins Ohr geflüstert und die Stimmung zerstört. Jack habe davon nichts mitbekommen. Später gewann Jon zwar 2015 seinen ersten Emmy als Hauptdarsteller in "Mad Men" nach zahlreichen Nominierungen, doch Kathys Groll blieb.

Abseits der Szene verbindet die Beteiligten eine lange Hollywood-Geschichte. Kathy, die seit Jahren als Stand-up-Komikerin und Schauspielerin Schlagzeilen macht, spricht in Interviews gern offen über Begegnungen in der Branche und betont dabei oft, wie sehr sie Momente mit Ikonen wie Jack schätzt. Jon wiederum gilt bei Kolleginnen und Kollegen als wandlungsfähiger Schauspieler, der neben Dramarollen auch komödiantisches Timing zeigt – ein Punkt, den sogar Kathy in der Show anerkennt: Er sei "ein erstaunlicher Schauspieler" und, wie Moderator Owen Thiele einwirft, "hot". Sie stimmt zu: "Und hot. Natürlich ist er hot." Für Kathy blieb trotzdem vor allem eines haften: ein geplatzter Augenblick am Couchtisch, den sie sich lange gewünscht hatte.

Collage: Jon Hamm und Kathy Griffin
Collage: Getty Images, Getty Images
Collage: Jon Hamm und Kathy Griffin
Jack Nicholson, Schauspieler
Getty Images
Jack Nicholson, Schauspieler
Kathy Griffin bei der EMA Awards Gala in Los Angeles, Oktober 2025
Imago
Kathy Griffin bei der EMA Awards Gala in Los Angeles, Oktober 2025
Wie wirkt Jons geflüstertes "Du bist so alt" auf euch – cooler Mad-Men-Humor oder komplett daneben?
In diesem Artikel