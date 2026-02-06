Kathy Griffin packt aus: Peinlicher Moment mit Jon Hamm

Kathy Griffin (65) packt aus – und zwar über Jon Hamm (54). In der Radioshow "In Your Dreams" von Owen Thiele auf SiriusXM erzählt die Comedian, was sie dem Hollywoodstar bis heute nicht verzeiht. Die Szene soll sich vor über 15 Jahren bei einer Dinnerparty der legendären Agentin Sue Mengers in Los Angeles abgespielt haben. Kathy sitzt dicht an dicht am Couchtisch, neben ihr Jack Nicholson (88) – endlich in ein seltenes Gespräch über "Departed" vertieft. Dann, so ihre Schilderung, lehnt sich Jon an sie, angeblich angetrunken, und zischt ihr ins Ohr: "Du bist so alt. Wie ist es, so alt zu sein? Weißt du, deine Emmys sind Fake-Emmys?" Kathy kontert: "Nein, Hammy, und du hast nicht mal einen Emmy", und dreht sich zurück zu Jack – und schwört, diese Störung nie vergessen zu haben.

In der Show rekapituliert Kathy das Setting, das ihrer Erinnerung nach besonders intim war: Sue Mengers ließ die Gäste um den Couchtisch statt an der Tafel essen, Jack habe ausnahmsweise über seine Arbeit gesprochen und einen Whitey-Bulger-Typus skizziert – ein Thema, das ihn sonst selten interessiere. "Jack spricht normalerweise nicht über seine Arbeit", sagt Kathy und fügt scherzend hinzu, er rede eher über sein Liebesleben. Ausgerechnet in diesem Moment habe "Hammy", wie sie Jon nennt, ihr ins Ohr geflüstert und die Stimmung zerstört. Jack habe davon nichts mitbekommen. Später gewann Jon zwar 2015 seinen ersten Emmy als Hauptdarsteller in "Mad Men" nach zahlreichen Nominierungen, doch Kathys Groll blieb.

Abseits der Szene verbindet die Beteiligten eine lange Hollywood-Geschichte. Kathy, die seit Jahren als Stand-up-Komikerin und Schauspielerin Schlagzeilen macht, spricht in Interviews gern offen über Begegnungen in der Branche und betont dabei oft, wie sehr sie Momente mit Ikonen wie Jack schätzt. Jon wiederum gilt bei Kolleginnen und Kollegen als wandlungsfähiger Schauspieler, der neben Dramarollen auch komödiantisches Timing zeigt – ein Punkt, den sogar Kathy in der Show anerkennt: Er sei "ein erstaunlicher Schauspieler" und, wie Moderator Owen Thiele einwirft, "hot". Sie stimmt zu: "Und hot. Natürlich ist er hot." Für Kathy blieb trotzdem vor allem eines haften: ein geplatzter Augenblick am Couchtisch, den sie sich lange gewünscht hatte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jon Hamm und Kathy Griffin

Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

Imago Kathy Griffin bei der EMA Awards Gala in Los Angeles, Oktober 2025