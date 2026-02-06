Dr. Bob möchte diese beiden Stars im Dschungel-Finale sehen

Kurz vor dem großen Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" meldet sich Dr. Bob (76) mit einer klaren Bilanz aus dem Camp. Der Dschungelcamp-Doc hat sich die letzten sechs verbliebenen Stars genau angesehen und verrät RTL, wen er ganz vorne sieht – und mit wem er sich das Finale wünscht. Die Einschätzung kommt direkt aus dem Camp-Alltag, wo er die Kandidaten bei Prüfungen, am Lagerfeuer und in langen Nächten erlebt. Seine Favoriten fürs Endspiel benennt er ohne Umschweife: Patrick Romer (30) und Hubert Fella (58). Gleichzeitig betont der Experte, dass am Ende das Publikum entscheidet – und genau da lauert die Hürde auf dem Weg zur Krone.

Im Kandidaten-Check spart Dr. Bob nicht mit Lob und deutlichen Worten. Simone Ballack (49) habe ihn mit Zähigkeit in den Prüfungen, Offenheit in Gesprächen und starker Präsenz überzeugt. Samira Yavuz (32) sei beliebt, doch es fehle ihr noch der eine große Moment: "In den nächsten Tagen brauchen wir etwas ganz Spezielles von ihr", erklärt der TV-Arzt. Zwei Stars sieht er nicht auf dem Dschungelthron: "Ariel glaubt selbst, dass sie es gut macht. Sie mischt sich ein bisschen ein, redet viel mit den anderen – aber ich wäre nicht überrascht, wenn die Zuschauer sie nur zur Bestrafung drin lassen." Bei Gil Ofarim (43) sieht er Potenzial für die Top 3, "aber ich denke nicht, dass das Publikum ihn gewinnen lässt." Deutlichster Sympathieträger sei für ihn Hubert, der vom ersten Tag "jede Sekunde präsent" war – und genau deshalb sein persönlicher Favorit ist. Auch Patrick sieht er ganz weit vorne: "Die meisten Leute lieben ihn – und alle Frauen lieben ihn", ist sich der 76-Jährige sicher.

Kurz vor dem Start der Staffel hatte Dr. Bob noch eine etwas andere Einschätzung zu den Favoriten. Im RTL-Interview sagte er damals klar: "Im Moment ist Umut der Einzige, bei dem ich wirklich sagen kann: 'Oh mein Gott, der könnte das gewinnen, solange er es nicht übertreibt.'" Auch Eva Benetatou (33) traute der Dschungel-Doc einiges zu. "Eva hat sehr gute Chancen und Hubert bringt viel Unterhaltungswert mit", stellte er fest. Für Dr. Bob stand schon damals fest, dass es viele starke Persönlichkeiten geben würde, aber am Ende zählt aus seiner Sicht vor allem Authentizität: "Entscheidend wird sein, wer authentisch bleibt und nicht versucht, eine Rolle zu spielen, das Publikum merkt so etwas sofort."

Thomas Burg / ActionPress Dr. Bob bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

RTL Patrick Romer und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026