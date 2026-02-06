Dave Bautista mietet Privatjet für seine geliebten Hunde

Dave Bautista (57) gönnt seinen vier Hunden echtes Jet-Set-Leben: Der Schauspieler verriet, dass er zwischen Kalifornien und Florida pendelt und dafür einen Privatjet nur für seine Vierbeiner chartert. Die geretteten Pitbulls Ollie, Maggie, Penny und Talulah reisen so bequem wie Stars. "Ich komme mir total arrogant vor, wenn ich das sage, aber ich mag den Gedanken", sagte Dave dem Magazin People. Für ihn steht fest: Unter keinen Umständen würden seine Hunde im Frachtraum einer Maschine fliegen. "Ich würde meinen Verstand verlieren vor Stress, und mir würde schlecht werden", erklärte er. An seiner Seite im Interview: Kollege Jason Momoa (46), der ebenfalls über seine Hundeliebe sprach.

Jason setzte statt Jet auf Kuschelfaktor. Sein Hund dürfe immer öfter mit ins Bett, erzählte der Game of Thrones-Star. "Er wird älter, und ich werde milder mit dem Alter, also lasse ich ihn vielleicht ein bisschen öfter im Bett schlafen", sagte Jason. Dave nahm es mit Humor und konterte: "Ich habe eher das Gefühl, meine Hunde lassen mich in ihrem Bett schlafen." Während die beiden über ihre tierische Begleiter plauderten, gab es auch News für alle Filmfans: Ihr gemeinsamer Actionfilm "The Wrecking Crew" ist ab sofort bei Prime Video verfügbar.

Dave ist seit Jahren als Tierfreund und Unterstützer von Tierschutzorganisationen bekannt. 2021 wurde er etwa auf eine schwer misshandelte Hündin aufmerksam, die unter dem Namen Sage in Tampa gefunden worden war. Dave setzte damals eine Belohnung aus und arbeitete mit der Humane Society of Tampa Bay zusammen, um den Täter zu finden. Kurz darauf nahm er die Hündin selbst bei sich auf und gab ihr den neuen Namen Penny, mit dem sie heute als Teil seines Rudels durchs Leben geht. In einem Video auf Instagram sagte er stolz, Penny werde "nie wieder einen Tag in ihrem Leben misshandelt" und jetzt "ihr bestes Welpenleben" führen. Auch Fotoshootings für Tierheimhunde sponsert der Schauspieler regelmäßig, damit die Vierbeiner schneller gesehen und adoptiert werden – und vielleicht eines Tages ähnlich verwöhnt werden wie seine eigene tierische Reisecrew.

Anzeige Anzeige

Instagram / davebautista Dave Bautista und seine vier Hunde, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Bautista bei der Premiere von "The Last Showgirl" im September 2024