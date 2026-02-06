Vor Damian: Seine Familie und ihr Ex warnten Edith Stehfest

Edith Stehfest (30) erhebt neue, drastische Vorwürfe gegen ihren Partner Damian Beyert – und macht öffentlich, dass sie schon früh vor ihm gewarnt worden sei. In einer Reihe von Instagram-Stories schildert die Schauspielerin, dass Damian sie belogen, ein Doppelleben geführt und ihr gegenüber Gewaltfantasien geäußert habe. Zudem spricht Edith von heimlichen Foto- und Videoaufnahmen, die er von ihr besitzen solle. Die Enthüllungen veröffentlichte sie, nachdem sich die Hinweise verdichtet hatten. Warnungen kamen demnach sowohl aus Damians Umfeld als auch von ihrem Ex-Mann.

Konkret schreibt Edith: "Er hat sich komplett für einen anderen ausgegeben. Jetzt verstehe ich auch, warum ein Familienmitglied von ihm vor einer Weile das Gespräch mit mir gesucht hat und mich warnen wollte." Weiter behauptet sie, dass auch ihr Ex-Mann früh Hinweise erhalten habe, Damian würde sie heimlich nackt fotografieren und Bilder verschicken. "Ich konnte das alles damals nicht glauben und habe es ignoriert. Ich habe die ganze Wahrheit erst vor knapp 24 Stunden erfahren. Es ist ein Albtraum", heißt es in ihrem Post. Ob mit dem Ex-Mann Eric Stehfest gemeint ist, präzisierte Edith nicht. Unklar bleibt ebenfalls, ob und welche rechtlichen Schritte sie nun erwägt. Damian äußerte sich zu den Anschuldigungen zunächst nicht öffentlich – Stellungnahmen aus seinem Umfeld wurden bislang nicht bekannt.

Für Edith ist die aktuelle Eskalation nur der vorläufige Höhepunkt einer ohnehin belastenden Zeit. Kurz zuvor hatte sie öffentlich gemacht, wie stark ihr Vertrauen und ihr Sicherheitsgefühl erschüttert worden seien und berichtete von einer Situation, in der sie aus Angst ein Hotelzimmer verließ und die Polizei eingeschaltet wurde. Privat galt die zweifache Mutter vielen Fans lange als Kämpferin, die immer wieder offen über persönliche Krisen und Neuanfänge sprach. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit, wie wichtig ihr ein stabiles Umfeld und Ehrlichkeit in Beziehungen seien. Dass nun ausgerechnet eine neue Liebe, mit der sie sich erstmals bei einem öffentlichen Event gezeigt hatte, in so einem dunklen Licht steht, macht die Situation für die Schauspielerin und ihr Umfeld besonders belastend.

Imago Edith Stehfest und Damian Beyert bei der Premiere von Promis unter Palmen im Cinenova Köln

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, 2025

Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025