Gils Aussagen im Dschungelcamp machen Stephen Dürr skeptisch

Gil Ofarim (43) hat an Tag fünfzehn im Dschungelcamp sein Schweigen gebrochen und vor laufenden Kameras über den viel diskutierten Davidstern-Skandal aus dem Jahr 2021 gesprochen. Der Sänger saß im Camp mit Mitstreitern zusammen, als er erstmals erklärte, das damals kursierende Beweisvideo aus der Hotellobby sei fehlerhaft, denn es fehlten entscheidende Sekunden. Während Fans im Netz eifrig über Gils Motive diskutieren, das Thema gerade jetzt anzusprechen, schaltet sich nun Schauspieler und Ex-Dschungelcamper Stephen Dürr (51) in die Diskussion ein und reagiert mit deutlichen Worten auf Instagram.

Gil, der das Thema bisher öffentlich gemieden hatte, machte nun den Schritt in die Offensive und stellte die Vollständigkeit des Videomaterials infrage, das den Fall einst befeuerte. Genau dieser Zeitpunkt lässt einige Zuschauer vermuten, der Musiker setze bewusst auf die maximale Aufmerksamkeit in der Schlussphase der Sendung. Stephen beobachtet das Geschehen aufmerksam. Auf Instagram zeigt er sich verwundert über die neue Wendung und betont, dass Gils Aussage die Debatte in die Anfangsphase der Aufklärung zurückversetze. "Gil hat gefühlt alles wieder zurück auf 'Anfang' der Aufklärung gesetzt mit seiner Aussage. 'Es sollen entscheidende Sekunden im Videomaterial fehlen'. Nun kann er ja - doch - darüber sprechen. Bin sehr gespannt, wohin das alles noch führen wird. Was meint ihr?", schreibt der Schauspieler in seiner Story.

Gil sucht seit Tagen sichtbar den Austausch mit den anderen Promis und ringt um Verständnis. Der Musiker sprach darüber, wie aufmerksam er in der Gruppe wahrgenommen werde und wie sehr er darauf bedacht sei, keinen falschen Eindruck zu hinterlassen. Stephen nahm ebenfalls am diesjährigen Dschungelcamp teil und erlebte Gil bis zu seinem Auszug an Tag zwölf hautnah. Während Gil im Camp an seiner Wirkung arbeitet und Nähe zu Mitcampern sucht, bittet Stephen seine Follower aktiv um ihre Einschätzung zu der frischen Wendung rund um das Hotellobby-Video und die fehlenden Sekunden. Auch nach seinem Auszug verfolgt Stephen somit gespannt, wie sich das Verhältnis zwischen Gil, seinen Mitbewohnern und dem Publikum nach seinen jüngsten Aussagen weiterentwickelt.

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Stephen Dürr und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026