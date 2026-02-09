Konnte Samira Yavuz im Dschungelcamp mit Eva abschließen?

Samira Yavuz (32) hat nach dem Ende des Dschungelcamps auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, offen über ihre Beziehung zu Evanthia Benetatou (33) gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin räumte ein, dass sie während ihrer gemeinsamen Zeit im australischen Camp keine wirklich zufriedenstellende Entschuldigung von Eva erhalten habe, die zuvor mit Samiras Mann eine Affäre hatte. Dennoch sei es ihr wichtig gewesen, ihre Sichtweise offen zu äußern und die Dinge bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin anzusprechen: "Ich musste auch einmal sagen, wie das gelaufen ist. Ich musste auch meine Wahrheit aussprechen. Und ich wollte sie auch direkt an Eva adressieren."

Dadurch habe sie letztendlich auch mit der Geschichte und mit Eva abschließen können. "Mit dem, was ich alles sagen konnte, ist das dann für mich auch geklärt", betonte Samira. Dennoch konnte sie sich einen kleinen Seitenhieb gegen ihre Rivalin offenbar nicht verkneifen: "Auch wenn Eva auch nachträglich gerne noch in der Opferrolle hängen bleibt."

Direkt nach dem Finale zeigte sich Samira auf der Pressekonferenz spürbar erleichtert. "Mir geht's super. Gerade fällt die ganze Anspannung ab. Und ich bin einfach relaxed und froh, dass ich es geschafft habe", meinte die Zweitplatzierte offen. Sie wirkte keineswegs enttäuscht über Gils Sieg und hob im Gespräch seinen Einsatz positiv hervor: "Wie gesagt, ich bin nicht enttäuscht, dass er gewonnen hat. Er hat sich immer eingebracht." Gleichzeitig sprach die Reality-TV-Darstellerin über ihre innere Zerrissenheit während der Zeit im Camp. Sie habe immer eine große Diskrepanz zwischen dem Menschen Gil, den sie persönlich erlebt habe, und den negativen Schlagzeilen über ihn gespürt. Die Skepsis gegenüber dem Musiker sei deshalb schon länger bei ihr vorhanden gewesen.

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

RTL Eva Benetatou und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026