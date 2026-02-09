Ariels "Verbrecher"-Aussage: Plant Gil rechtliche Schritte?

Es ging im Dschungelcamp ordentlich zur Sache: Ariel und Gil Ofarim (43) gerieten immer wieder aneinander. Besonders brisant war eine Aussage von Ariel, die den Musiker während der Show unter anderem als "Verbrecher" bezeichnete. Nach seinem Sieg sprach Gil bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, über die aufwühlende Zeit im Camp. Trotz der heftigen Auseinandersetzungen und harten Worte scheint der Sänger keine rechtlichen Schritte gegen seine Kollegin einleiten zu wollen: "Ich denke überhaupt nicht dran [...]. Ich hab keine Ahnung. Am Ende des Tages ist es einfach eine Fernsehshow und ich hab mir da gar nicht die Frage gestellt."

Auf der Pressekonferenz erklärte Gil weiter, dass er die Dynamiken der Reality-TV-Welt erst dort kennenlernen musste. Unterstützung hatte er dabei von seinem Mitstreiter Hubert (58), der ihm einige Aspekte solcher Formate näherbrachte. Besonders der Begriff "Sendezeit" sei ein völlig neuer Aspekt für ihn gewesen. Gil erklärte: "Was das genau bedeutet, weiß ich auch noch nicht so wirklich, aber ein bisschen verstehe ich mehr." Trotz der teils angespannten Atmosphäre im Camp betonte der Sänger, dass er vor allem auf das Gesamterlebnis schaut und keine langfristigen Konsequenzen ziehen möchte.

Bereits vor zwei Tagen hatte auch Gils Anwalt Alexander Stevens eine Einschätzung zu möglichen rechtlichen Konsequenzen für Ariel abgegeben. Im Gespräch mit Kukksi stellte er klar: "Inwiefern Gil selbst gegen all diejenigen juristisch vorgehen möchte, die sich genau dessen schuldig machen, für das sie Gil präjudizieren: mit großem moralischen Selbstbewusstsein eine falsche Tatsachenbehauptung in die Welt zu setzen und damit einen Menschen beschädigen, muss Gil selbst entscheiden." Ob Ariel tatsächlich juristische Schritte zu befürchten habe, ließ er damals allerdings offen.

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026