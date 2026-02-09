Unerwartet: Das wollte Gil Ofarim im Dschungel "erledigen"

Gil Ofarim (43) hat sein großes Dschungel-Geheimnis gelüftet. Bei einer Pressekonferenz nach dem Finale der Show, bei der auch Promiflash vor Ort war, sprach der Sänger offen über die rätselhafte Ankündigung, die er am Lagerfeuer im Gespräch mit Stephen Dürr (51) gemacht hatte. Damals hatte Gil in der RTL-Show verraten, er sei "unter anderem hier, um noch etwas zu erledigen", ohne zu erklären, was genau er meinte. Viele Zuschauer vermuteten, er spiele damit auf den viel diskutierten Davidstern-Skandal an. Doch nun stellte der Musiker klar: Es ging nicht um den Skandal – sondern um seine Frau und eine sehr persönliche Liebesbotschaft im Dschungelcamp.

Gil erklärte auf der Pressekonferenz, dass er sein Privatleben grundsätzlich aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. "Ich habe ganz am Schluss, als ich gekürt worden bin, gesagt, ich halte mein Privatleben komplett raus", sagte er gegenüber den anwesenden Medien. Auch seine Hochzeit wollte er eigentlich geheim halten – doch eine große Boulevardzeitung hatte seine Ehe vor einiger Zeit publik gemacht. Im Finale habe er dann dennoch den Schritt gewagt: Vor laufenden Kameras richtete der Musiker auf Englisch die Worte "I love you" an seine Frau und machte damit seine Gefühle öffentlich. "Also hab ich gesagt, öffentlich an meine Frau: 'Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt'", sagte der Sänger. Die rätselhafte "Sache, die er im Dschungel erledigen wollte", war damit kein Aufräumen mit alten Vorwürfen, sondern eine Liebeserklärung.

Dass Gil ausgerechnet nach dem Dschungelcamp so persönlich wurde, überrascht vor allem, weil der Sänger lange als sehr verschlossen galt und sich in der Show zunächst zurückhielt. Über seine Kinder und seine Familie sprach der Musiker nur äußerst selten, und Fragen zu früheren Skandalen blockte er vehement ab. Umso größer war die Aufmerksamkeit, als er in einer Nachtwache andeutete, er habe dort noch etwas Wichtiges vor – die Fantasie der Zuschauer schlug sofort hohe Wellen. Statt großer Enthüllungen wählte er schließlich den stillen Moment im Finale, um seiner Frau vor einem Millionenpublikum seine Liebe zu gestehen.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026