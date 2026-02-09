Snoop Doggs Tochter Cori nimmt Abschied von ihrer Tochter

Cori Broadus (26) hat ihre Tochter Codi Dreaux zu Grabe getragen – an ihrer Seite Verlobter Wayne Duece, der den schweren Abschied mit bewegenden Worten auf Instagram teilte. Am Samstag, dem 7. Februar, begleiteten die beiden in Los Angeles die kleine Codi auf ihrem letzten Weg. Beide trugen braune Anzüge mit rosa Akzenten, als liebevolles Zeichen für ihr Mädchen. Sie kamen in einem pinken Wagen, auf dessen Motorhaube in goldenen Buchstaben stand: "Die Prinzessin ist nun im Himmel". "Flieg hoch, Codi Dreaux", schrieb Wayne später zu Bildern von der Trauerfeier, bei der am Ende weiße Tauben in den Himmel stiegen. Auch Bruder Cordell Broadus und die Familie sandten öffentlich Beistand.

Bilder aus den Instagram Stories zeigten Details der Zeremonie: zarte Rosatöne, Blumenarrangements und Erinnerungsfotos, die Codis kurzes Leben feiern. "Wir lieben dich für immer, kleines Mädchen", hielt Wayne fest, dazu der Hashtag "LongLiveCodiDreaux". Eine Babykrankenschwester von Codi verabschiedete sich ebenfalls mit rührenden Worten in den sozialen Netzwerken und schilderte, wie sie der Kleinen ein letztes Mal das Bad gab. Cori, die Tochter von Snoop Dogg (54) und Shante Broadus (54), hatte Codi im Februar 2025 zu früh zur Welt gebracht. Nach einem halben Jahr im Krankenhaus durfte das Mädchen am 6. Januar nach Hause – nur wenige Wochen vor ihrem plötzlichen Tod. "Ich bin seit du mich verlassen hast am traurigsten", schrieb Wayne, "aber ich weiß, du bist in Frieden." Die Anteilnahme reichte weit über die Familie hinaus, Freunde und Fans hinterließen Dutzende Kondolenzen.

In den vergangenen Monaten hatte Cori offen über Codis Kampfgeist gesprochen und darüber, wie sie und Wayne als Paar die intensive Zeit im Krankenhaus getragen haben. Die Musikerin und der Influencer sind seit 2018 zusammen, im Familienkreis gelten sie als enges Team, das Entscheidungen gemeinsam trifft. Snoop Dogg und Shante stehen ihrer Tochter nah; in schweren Momenten suchen sie Halt im engsten Kreis. Cori beschrieb Codi einmal als "süßes kleines Feuerwerk" – ein Eindruck, den auch Pflegerinnen bestätigten, die das Mädchen als aufmerksam und willensstark erlebten. Vor Codis Geburt hatte Cori immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Wayne gegeben, gemeinsame Routinen, die kleinen Rituale zu Hause und die Unterstützung durch Geschwister wie Cordell, der seiner "Lil sis" versprach: "Wir haben dich für immer."

Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Tochter von Snoop Dogg

Instagram / princessbroadus Cori Broadus und ihre Tochter sind endlich Zuhause

Getty Images Snoop Dogg und Cori Broadus