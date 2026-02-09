Welcher Dschungelcamper bekam den größten Follower-Zuwachs?

Durch ihre Zeit im Dschungelcamp konnten die diesjährigen Teilnehmer nicht nur TV-Präsenz gewinnen, sondern auch ihre Social-Media-Auftritte massiv stärken. Promiflash blickt auf ihre Instagram-Follower. Ariel, die bereits mit einer beeindruckenden Zahl von 224.479 Followern in den Urwald zog, sorgte mit ihrem Auftreten für den größten Anstieg. Sie verabschiedet sich nach Ende der Staffel mit ganzen 383.742 Fans und ist damit der Spitzenreiter in Sachen Zuwachs. Auch Samira Yavuz (32) darf mit einem beachtlichen Plus jubeln. Die Zweitplatzierte wuchs von 398.680 auf über eine halbe Million Follower und verzeichnet nun 506.531 Fans. Gil Ofarim (43), der auf dem Dschungel-Treppchen ganz oben stand, steigert sich von 100.916 Followern auf solide 150.279.

Darüber hinaus profitierten viele der anderen Mitstreiter von ihrer Teilnahme. Eva Benetatou (33) etwa konnte ihre Fangemeinde von 269.573 auf 283.449 erweitern und der Drittplatzierte Hubert Fella (58) baute seine Followerschaft von 60.817 auf 87.607 aus. Patrick Romer (30) und Umut Tekin (28) sahen ebenfalls ein positives Wachstum mit jeweils über 20.000 zusätzlichen Fans während ihrer Zeit in Down Under. Etwas bescheidener fiel der Anstieg für Hardy Krüger Jr. (57) aus, der von 72.687 auf 76.083 kletterte, sowie für Mirja du Mont (50), die zehn Prozent zulegte und nun 78.688 Follower zählt. Auch für kleinere Accounts wie den von Nicole Belstler-Boettcher (62) mit einem Anstieg auf 11.141 und Stephen Dürr (51) mit nun 39.340 Followern brachte das Camp eine sichtbare Präsenzsteigerung.

Hinter den Zahlen stehen sehr unterschiedliche Geschichten der Camper. Gil, der sich im Camp oft nachdenklich und sensibel zeigte, wirkte nach seinem Sieg eher erschöpft als euphorisch und ließ durchblicken, wie intensiv die Wochen im Busch für ihn waren. Samira teilte schon vor der Staffel viel aus ihrem Familienleben mit Kind und Ex-Partner, was ihr auch während des Dschungels treue Unterstützung einbrachte. Ariel war vielen zunächst nur aus anderen Reality-Formaten bekannt, konnte im Camp aber eine neue Seite von sich zeigen und offenbar viele Zuschauer emotional abholen.

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026