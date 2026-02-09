Alles vorbei? Tom Brady & Alix besuchen Super Bowl getrennt

Ist Tom Bradys (48) Flirt etwa schon wieder vorbei? Für den ehemaligen Footballprofi war Sonntag ein wichtiger Abend: Der Super Bowl ist das Mega-Event für Football-Fans und die Stars der NFL. Doch Tom kam nicht in Begleitung seiner angeblichen Romanze Alix Earle (25). Das heizt nun die Gerüchteküche an, dass die kurze Liebschaft beendet ist. Wie die Plattform Just Jared berichtet, besuchten zwar sowohl der Ex-Sportler als auch die Influencerin das Saisonendspiel der NFL, kamen aber nicht gemeinsam und wurden auch nicht zusammen gesehen. Alix soll das Spiel ohne Tom, aber mit einer Gruppe Freunden in der sogenannten Raising Cane's Suite des Levi's Stadium in San Francisco verfolgt haben. "Alix fuhr mit den anderen Leuten aus der Cane's Suite mit dem Shuttle weg. Tom war nirgends zu sehen", berichtet ein Augenzeuge.

Allerdings wurden Tom und Alix noch einen Tag zuvor auf der gleichen Pre-Super-Bowl-Party gesehen. Sie sollen dort einen ausgelassenen Abend verbracht, zusammen getanzt und sich unterhalten haben. Angeblich ging die Feier bis in die frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr. Dennoch kursiert nach den getrennten Auftritten nun das Gerücht, Alix und Tom hätten ihre Romanze beendet. Es schien aber grundsätzlich nie klar, wie ernst die Liebelei war. Die beiden zeigten sich bei keiner Gelegenheit offiziell als Paar. Kennengelernt haben sie sich angeblich um den Jahreswechsel herum. Laut TMZ wurden sie bei einer Silvesterparty in vertrauter Zweisamkeit beobachtet. Beide waren zu dem Zeitpunkt Single, weshalb ein kleiner Silvester-Flirt naheliegend war.

Nach Silvester machten Alix und Tom allerdings weniger von sich reden. Lediglich Insider gaben ein paar Einblicke in ihr Verhältnis. Ende Januar erzählte eine Quelle gegenüber Us Weekly, dass die Social-Media-Bekanntheit und der Ex-Quarterback immer noch in Kontakt stehen und in dem Monat sogar gemeinsam ein College-Football-Spiel besuchten. Parallel erklärte Tom selbst aber, dass sein Privatleben aktuell hinten anstehe, weil er mit so vielen beruflichen Projekten beschäftigt sei. "Ich habe nicht viel Zeit für ein Privatleben oder für mich selbst, aber ich liebe Arbeiten und ich liebe meine Kinder", meinte der 48-Jährige zu People.

Jane Gershovich/Getty Images, Jamie McCarthy/Getty Images Collage: Tom Brady und Alix Earle

Getty Images Tom Brady vor dem Super Bowl LX, Februar 2026

Getty Images Alix Earle bei Super Bowl LX im Levi’s Stadium, Februar 2026