Fans feiern Pedro Pascals Super-Bowl-Auftritt bei Bad Bunny

Was für eine Überraschung im Levi's Stadium: Während Bad Bunny (31) bei der Super Bowl LX Halbzeitshow in Santa Clara die Bühne rockte, stahl ihm ein guter Freund fast die Show: Pedro Pascal (50). Der "The Last Of Us"-Star feierte laut Daily Mail ausgelassen im ikonischen pinken "La Casita" – einem Bühnenelement, das Fans bereits von Bad Bunnys Welttournee kennen. Zusammen mit Stars wie Cardi B (33) und Karol G (34) tanzte der Schauspieler zum Hit "EoO" und versetzte das Netz in Ekstase. "Pedro, wie er es absolut liebt, ist der beste Teil der Halbzeitshow!", schwärmte ein Nutzer auf X, während andere ihren "chilenischen König" für seine entspannte Ausstrahlung feierten.

Für Pedro war der Abend sichtlich eine Herzensangelegenheit, schließlich verbindet ihn und den puerto-ricanischen Superstar eine langjährige Freundschaft. Schon 2023 überraschte der Schauspieler an der Seite des Sängers bei dessen Saturday Night Live-Moderation – und auch diesmal wich er seinem Kumpel nicht von der Seite. Während andere Promis wie Jessica Alba (44) für ihre eher steifen Tanzversuche im Netz kassierten, wurde Pedro für jede seiner Bewegungen gefeiert.

Doch Pedro war längst nicht der einzige Hochkaräter, der sich dieses Spektakel nicht entgehen ließ. Schon vor dem Kickoff herrschte geballte Starpower auf dem Rasen und in den Logen: Während Chris Pratt (46) die Seahawks vorstellte, übernahm Rock-Legende Jon Bon Jovi (63) den Part für die Patriots. Auch Jay-Z (56) wurde gesichtet, wie er mit seinen Töchtern posierte. Zudem haben Tennis-Ass Roger Federer (44) und NFL-Liebling Travis Kelce (36) den Abend im Stadion sichtlich genossen. Ein echtes Klassentreffen der A-Promis also.

Anzeige Anzeige

Imago Pedro Pascal beim Super Bowl in Santa Clara, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal im März 2025