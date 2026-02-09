Die Dschungelcamp-Fans kaufen die Voting-Ergebnisse nicht ab

Aufgeheizte Stimmung nach dem großen Dschungelcamp-Finale: Gil Ofarim (43) ist am Sonntagabend in Australien zum Dschungelkönig 2026 gekrönt worden. Der Sänger setzte sich laut RTL mit deutlichen 66,93 Prozent der Anrufe durch. Reality-Star Samira Yavuz (32) landete mit 33,07 Prozent auf Platz zwei. Unter einem offiziellen Instagram-Post zur Entscheidung brach nun aber ein Kommentar-Sturm los, in dem Zuschauer das Abstimmungsergebnis offen anzweifeln. Zwischen Jubel für Gil und Trost für Samira sorgten kritische Stimmen für mächtig Wirbel.

In den Kommentaren sammeln sich Vorwürfe und Forderungen. Eine Nutzerin stichelt mit Blick auf Gils üppige Gage: "Mit 300.000 Euro kann man halt sein eigenes Callcenter betreiben." Ein anderer Zuschauer behauptet: "Komisch, dass immer besetzt war, wenn Leute probiert haben, für Samira anzurufen." Dazu fragen Fans provokant, wo eigentlich "die echten Votingergebnisse" geblieben seien. Mehrere Fans verweisen außerdem auf Online-Umfragen, laut derer angeblich andere Kandidaten Anspruch auf die Krone gestellt hätten: "Komisch, dass alle Online-Umfragen komplett andere Ergebnisse hatten!", schreibt ein Nutzer. Und wieder jemand legt nach: "Das kann nicht stimmen! Niemals!" Während RTL die finalen Prozentzahlen klar beziffert, verlangen Teile der Community mehr Transparenz zur Telefonabstimmung.

Für Gil bedeutet der Sieg im Camp einen weiteren Meilenstein in einer ohnehin bewegten Karriere, die schon früh mit Teenie-Hits und später auch als Schauspieler Fahrt aufgenommen hat. Samira war vor dem Einzug ins Camp vor allem Reality-Fans ein Begriff. Die zweifache Mutter hatte sich in TV-Formaten ein treues Publikum aufgebaut, das sie nun auch leidenschaftlich in den sozialen Netzwerken verteidigt. Beide Finalisten gewährten im Camp immer wieder persönliche Einblicke und sorgten so für viel Gesprächsstoff – ein Grund, warum sich die Lager der Anhänger jetzt so deutlich abzeichnen und die Emotionen rund um das Finale auch nach der letzten Dschungelprüfung hochkochen.

RTL Hubert Fella, Samira Yavuz und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Hubert Fella und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026