Samira Yavuz dankt Serkan für seinen Dschungelcamp-Support

Samira Yavuz (32) hat das Dschungelcamp mit einem stolzen zweiten Platz beendet. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie sehr dankbar dafür ist, dass sich ihr Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) trotz der Trennung öffentlich für sie eingesetzt hat. Zwar konnte Serkan seiner Ex-Partnerin noch nicht persönlich gratulieren, da Samira nach der Camp-Zeit ihr Handy noch nicht zurückbekommen hatte, dennoch zeigte sie sich dankbar für seine Unterstützung. "Ich habe mitbekommen, dass er sich trotzdem für mich eingesetzt hat und auch gepostet hat, aufgerufen hat zum Anrufen für mich", erklärte sie.

Während ihrer Zeit im australischen Dschungel war Serkan immer wieder Thema – sei es durch Gespräche mit Camp-Bewohnern oder Fragen rund um Unterhalt und die gemeinsame Vergangenheit. Doch trotz aller Differenzen ließ Serkan öffentlich keine Zweifel daran, dass er Samira auf ihrem Weg unterstützte, indem er seine Fans und Follower aufforderte, für sie abzustimmen. "Ich bin dafür sehr dankbar. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg für die Zukunft", erklärte Samira hoffnungsvoll.

Nach dem packenden Finale zeigte sich Samira auf der Pressekonferenz gelöst und erleichtert. "Mir geht's super. Gerade fällt die ganze Anspannung ab. Und ich bin einfach relaxed und froh, dass ich es geschafft habe", sagte die Zweitplatzierte und blickte stolz auf ihre Zeit im australischen Urwald zurück. Die Reality-TV-Darstellerin schwärmte von den vielen Erfahrungen und betonte, dass sie kein Problem damit habe, die Krone an Gil Ofarim (43) abzugeben. "Ich bin nicht enttäuscht, dass er gewonnen hat. Er hat sich immer eingebracht", erklärte sie anerkennend, sprach jedoch auch über ihre Zweifel gegenüber dem Sänger.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit