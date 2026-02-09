Hubert Fella findet, Gil hat die Dschungelkrone verdient

Hubert Fella (58) hat sich öffentlich über den diesjährigen Dschungelcamp-Sieger Gil Ofarim (43) geäußert. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, gestand Hubert, dass der Sänger den Sieg in seinen Augen total verdient hat. "Ich finde, Gil hat die Dschungelkrone verdient, das sage ich offen und ehrlich. Der hat allein die erste Woche mit uns viel mitgemacht. [...] Ich gönne es ihm auf jeden Fall von ganzem Herzen", betonte Hubert und ergänzte, dass es Gil durch seinen Shitstorm wirklich schlecht ging.

Zunächst habe auch Hubert kaum den Kontakt zu Gil gesucht, doch mit der Zeit näherten sich die beiden Männer an und unterhielten sich über alles Mögliche. "Ich mag Gil jetzt sehr gerne. Und ich würde mich freuen, wenn wir demnächst irgendwann mal ein Bier trinken gehen. Also, wenn er wieder mal an Hammelburg vorbeifährt, kommt er da auf jeden Fall auf einen Kaffee oder auf irgendwas bei mir vorbei", stellte der Mann von Matthias Mangiapane (42) klar.

Die Reaktionen der Zuschauer auf Gils Sieg waren jedoch zwiegespalten. Während die einen den Sänger feierten, kochte im Netz die Stimmung hoch. Unter einem Instagram-Post der Sendung sammelten sich haufenweise kritische Stimmen. "Unter aller Sau. Da sind ja einige schön auf den Schauspieler reingefallen" und "Der erste Dschungelkönig, den fast ganz Deutschland nicht leiden kann. Bravo RTL! Faker geht's nicht", lauteten nur zwei von vielen negativen Kommentaren. Auch Promis wie Antonia Hemmer (25) meldeten sich zu Wort. Die Influencerin schrieb ironisch: "Das stand nicht auf meiner Bingokarte für 2026." Jenny Grassl (25) erklärte: "Bin echt schockiert, wie kann sowas passieren." Und Chiara Fröhlich (28) legte nach: "Immer wieder schön zu sehen, wie Männer lügen und manipulieren und dafür von der Gesellschaft noch belohnt werden."

RTL Gil Ofarim und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026