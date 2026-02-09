"KPop Demon Hunters"-Trio singt bei BAFTA Film Awards 2026

Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami, die mit ihren Stimmen den Netflix-Film KPop Demon Hunters geprägt haben, werden nun bei den diesjährigen BAFTA Film Awards auftreten. Das Trio steht am 22. Februar auf der Bühne des Southbank Centre in London und präsentiert dort den Song "Golden" aus dem Soundtrack des Films. "Bei den EE BAFTA Film Awards aufzutreten, ist ein goldener Moment, den wir uns früher niemals hätten vorstellen können", erklärte das Trio laut Deadline in einem Statement. Mit ihrem Auftritt wollen sie nicht nur den Film repräsentieren, sondern auch dessen positive Botschaft einem internationalen Publikum näherbringen.

Der Song "Golden" hat bereits Geschichte geschrieben: Acht Wochen lang führte der Hit die Billboard Hot 100 an und wurde vor wenigen Tagen mit einem Grammy in der Kategorie "Bester Song für visuelle Medien" ausgezeichnet. Damit ist der Titel der erste K-Pop-Track, der jemals diesen prestigeträchtigen Preis gewonnen hat. "KPop Demon Hunters" gilt damit als Meilenstein im Bereich der musikalischen Filmuntermalung. Die BAFTA Film Awards warten laut Deadline zudem mit weiteren Highlights auf, darunter der Action-Thriller "One Battle After Another", der mit 14 Nominierungen als Favorit ins Rennen geht, dicht gefolgt von "Sinners" mit 13 Chancen auf einen der begehrten Preise.

Für Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami markiert der bevorstehende Auftritt einen weiteren Höhepunkt ihrer gemeinsamen Karriere, die erst durch die Arbeit an "KPop Demon Hunters" entstand. Auch in den kommenden Monaten dürfte es spannend bleiben: Der Song "Golden" hat es zudem auf die Oscar-Shortlist 2026 für den besten Filmsong geschafft und gilt bereits als vielversprechender Favorit. Aus insgesamt 15 Titeln werden im Januar fünf Nominierte ausgewählt, die im März bei der Oscar-Gala gegeneinander antreten. Es bleibt also abzuwarten, welche Erfolge das Trio als Nächstes feiern wird.

Anzeige Anzeige

Imago Audrey Nuna, EJAE und Rei Ami auf dem roten Teppich der 68. Grammy Awards in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Netflix Rumi, Zoe und Mira in "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

Getty Images Audrey Nuna, Mark Sonnenblick, Ejae und Rei Ami mit dem Golden Globe für den Song "Golden" aus "KPop Demon Hunters"