Das Dschungelcamp-Finale ergattert in diesem Jahr Top-Quoten

Was für eine Nacht: Am Sonntagabend dominierte das große Finale des Dschungelcamps die heimischen Fernsehbildschirme und sicherte der Show sogar den Primetime-Sieg. Wie aus einer Pressemitteilung von RTL hervorgeht, lockte das Finale rund 5,75 Millionen Zuschauer vor die Geräte – so viele wie seit sechs Jahren nicht mehr. Mit einem Marktanteil von satten 33,8 Prozent bei den jungen Fans war das Camp damit sogar noch erfolgreicher als im Vorjahr. Ein echtes Ausrufezeichen für das Kultformat also.

Doch nicht nur die Zahlen sorgten für Gesprächsstoff, sondern vor allem der neue Regent auf dem Thron: Gil Ofarim (43) ist der Dschungelkönig 2026. Der Musiker setzte sich im Finale gegen seine Konkurrenten durch und bewies echte Nehmerqualitäten im Busch. Nach der Krönung im australischen Dschungel war aber noch lange nicht Schluss. Nahtlos ging es weiter mit dem nächsten Mega-Event aus den USA: dem Super Bowl LX. Die NFL-Übertragung bescherte dem Kölner Sender in der Nacht absolute Spitzenwerte und machte den Sonntag zu einem historischen Quoten-Doppelschlag.

Gil Ofarim nahm die begehrte Krone sichtlich überwältigt entgegen. Unter Freudentränen dankte er vor allem seiner Frau und seinen Kindern. Eine krasse Enthüllung gab es obendrein von Moderatorin Sonja Zietlow (57): Gil lag im Zuschauer-Voting tatsächlich seit Tag eins ununterbrochen an der Spitze! Doch während der neue König noch im Siegestaumel badet, braut sich hinter den Kulissen bereits ein Gewitter zusammen. Einige seiner Mitstreiter scheinen vom Ausgang der Show nämlich alles andere als begeistert zu sein.

RTL Die Dschungel-Stars vor der Dschungelprüfung, 2026

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026