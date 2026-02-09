Samira Yavuz verteidigt Ariel (22) nach dem Dschungelcamp

Kurz nach dem großen Dschungelcamp-Finale stellt sich Samira Yavuz (32) noch einmal öffentlich vor ihre ehemalige Mitbewohnerin Ariel. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, spricht die Reality-TV-Bekanntheit offen über die schwierige Situation der 22-Jährigen im Camp und ihre besondere Rolle an ihrer Seite. Während viele Mitcamper und Zuschauer mit Ariel aneckten, entwickelte sich Samira zur "Ariel-Flüsterin" und suchte immer wieder das Gespräch mit ihr. Nun erklärt sie, warum sie sich so stark mit der polarisierenden Campbewohnerin identifizierte und weshalb sie deren direkte Art nicht für grundsätzlich falsch hält.

Im Gespräch macht Samira deutlich, dass sie Ariels Positionen oft nachvollziehen konnte, auch wenn die Art der Kommunikation im Camp für Spannungen sorgte. "Ich verstehe, was Ariel sagen will. Ich finde, die Punkte, die sie anspricht, sind tendenziell nicht verkehrt", betont die Reality-TV-Mama. Das Problem habe eher in der Verpackung gelegen: "Ihre Meinung ist direkt – und das ist gut so, in der Ausführung hapert's ein bisschen." Genau da habe sie ansetzen wollen und Ariel geholfen, "die richtigen Worte" und auch mal "leisere Worte" zu finden. Samira zeigt sich überzeugt, dass Ariel dazulernen wird und erinnert alle daran, wie jung ihre Mitstreiterin ist: "Sie ist immer noch 22. Das darf man auch nicht vergessen."

Dass Samira sich so klar vor Ariel stellt, hat eine Vorgeschichte: Schon im Camp suchten die beiden immer wieder die Nähe zueinander, führten lange Gespräche und traten trotz Kritik aus dem Umfeld als Duo auf. Während im Netz harsche Kommentare über das Gespann kursierten, blieb Samira an Ariels Seite und präsentierte sich im Lager eher als ruhiger Gegenpol zu deren oft ungefilterter Art. Die Verbundenheit der beiden Reality-Stars wirkte weniger strategisch als vielmehr persönlich – zwei Frauen, die sich im hektischen Camp-Alltag gegenseitig Halt gaben und offenbar auch abseits der Kameras ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, das Samira nun nach dem Finale öffentlich verteidigt.

RTL Samira Yavuz und Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026