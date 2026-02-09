Hubert Fella hatte eine Wurzelbehandlung im Dschungelcamp

Was für ein Geständnis nach dem großen Finale: Hubert Fella (58) spricht in einer Presserunde offen über seine wohl härtesten Momente im Dschungelcamp – und die hatten es in sich. Der Reality-TV-Star zog trotz Diabeteserkrankung in die Wildnis und kämpfte direkt zu Beginn mit heftigen Unterzuckerungen. Mehrfach musste er eine zuckrige Notfallflüssigkeit trinken, deren Dosis an Insulin später von dem medizinischen Team auf die Hälfte reduziert wurde. Als wäre das nicht genug, verlor Hubert beim Bohnenessen einen Zahn – und landete mitten im Busch auf dem Behandlungsstuhl zur spontanen Wurzelbehandlung. "Ich hatte Schmerzen gehabt", schildert er in Anwesenheit von Promiflash.

Sein Blutzucker blieb eine Achterbahnfahrt: Nach den ersten Krisen lief es zwar besser, doch einzelne Ausreißer machten ihm weiterhin zu schaffen. Beim Essen kurz vor dem Finale fühlte sich der TV-Star erneut mies, nachts rauschte der Wert erst in den Keller – um wenig später auf über 300 zu schießen, wie er berichtete. Die medizinische Betreuung vor Ort reagierte zügig, passte die Dosen an und behielt den Kandidaten engmaschig im Blick. Der schmerzhafte Zwischenfall mit dem Zahn wurde ebenfalls umgehend versorgt: Die Wurzelbehandlung im Camp nahm den Druck, die Antibiotika taten ihr Übriges, und bereits am Tag danach konnte Hubert weitermachen, als wäre nichts gewesen.

Für Hubert war die Teilnahme eine intensive Erfahrung, die von gesundheitlichen und emotionalen Herausforderungen geprägt war. Rückblickend zeigte er sich dennoch zufrieden mit seinem dritten Platz und glücklich darüber, wieder im halbwegs normalen Alltag angekommen zu sein. Vor der Teilnahme betonte er zwar seine Fitness und seinen Kampfgeist, doch im Nachhinein scheinen vor allem die gesundheitlichen Hürden und die medizinische Improvisation mitten im Dschungel den Reality-TV-Star besonders beeindruckt zu haben.

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026