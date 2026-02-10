GNTM-Moritz' Freundin findet seine Berühmtheit "lustig"

Beim exklusiven Preview-Screening der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel sorgte Model Moritz Rüdiger für eine kleine Überraschung: Er erschien nicht allein, sondern brachte seine Freundin mit auf den roten Teppich. In dem Berliner Eventlocation-Trubel posierte das Paar am Abend Arm in Arm für die Fotografen und wirkte dabei sichtlich entspannt. Zwischen Blitzlichtgewitter, Fanselfies und neugierigen Blicken spazierten die beiden kurzzeitig gelassen über den Teppich, ehe sie das Model allein auf dem roten Teppich zurückließ. Für Moritz ist es die erste Beziehung, die er auch vor laufenden Kameras zeigt – und offenbar fühlt sich das Duo in dieser neuen Öffentlichkeit ziemlich wohl.

Im Gespräch mit Promiflash verriet Moritz, dass sich sein Alltag durch die nun öffentliche Liebe kaum verändert habe. "Ich muss sagen, es ist eigentlich so wie davor auch", erklärte der TV-Bekannte im Interview und stellte klar, dass er den Schritt an die Öffentlichkeit nicht als großes Ding empfindet: "Also, es ist zwar meine erste Beziehung, auch in der Öffentlichkeit. Natürlich. Aber ich finde es jetzt nicht so spektakulär." Auch der Umgang seiner Partnerin mit dem plötzlichen Fan-Andrang scheint unkompliziert zu sein. Auf die Frage, wie sie darauf reagiert, wenn er vor Ort angehimmelt wird, meinte er lachend: "Sie findet es auch lustig. Also, es ist jetzt nicht, was sie irgendwie schlimm findet. Und ich finde es natürlich auch immer sehr lustig, wenn es hier so ein ganzer Trubel drumherum ist. Aber da gibt's, glaube ich, keine schlechten Seiten."

Moritz, der bisher weniger mit seinem Privatleben als mit seinem Erfolg als Model Schlagzeilen machte, hat mit der öffentlich gewordenen Beziehung nun eine neue Facette von sich preisgegeben. Diese Öffnung zur Öffentlichkeit dürfte mit seiner wachsenden Bekanntheit und dem Trubel um seinen Beruf einhergehen, der ihm durch die Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" beschert wurde. Abseits der Karriere bleibt jedoch auffallend, wie bodenständig und unaufgeregt er mit dem Hype umgeht – eine Eigenschaft, die ihm im schnelllebigen Showbiz sicherlich zugutekommt.

Imago Moritz Rüdiger und Xenia bei der Kino-Preview zur 21. Staffel von Germany’s Next Topmodel im Zoo Palast Berlin

Imago Moritz Rüdiger bei der Kino-Preview zur 21. Staffel von Germany’s Next Topmodel im Zoo Palast in Berlin

Imago Moritz Rüdiger beim Fan Event zu "The Fantastic Four: First Steps" im Das Center, Berlin, 2025

