Die GZSZ-Stars gratulieren Anne Menden und Gustav zur Geburt

Babyglück im Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Team: Schauspielerin Anne Menden (40) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) sind Anfang Februar Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Bekannt gemacht haben die beiden die frohe Nachricht mit einem emotionalen Instagram-Post, auf dem die winzigen Füße ihres Babys zu sehen sind, gehalten von den Händen der frischgebackenen Eltern. Unter dem zarten Schwarz-Weiß-Foto sammelt sich in Windeseile ein Meer aus roten Herz-Emojis und Glückwünschen. Kolleginnen und Kollegen aus dem GZSZ-Kosmos, dazu befreundete Stars anderer Daily-Soaps, feiern das neue Familienglück und überhäufen Anne und Gustav mit liebevollen Kommentaren – ein digitaler Jubelchor für das neue "Littlefoot" der Serie.

In den Kommentaren gratulieren Jan Kittmann und Anna-Katharina Fecher (37) mit einem klaren "Herzlichen Glückwunsch!", während Lars Pape ergänzt: "Alles Liebe für euch drei und herzlichen Glückwunsch!" Maria Wedig (41) freut sich ebenfalls: "Alles Liebe für euch drei!" Serienübergreifend meldet sich auch Unter uns-Star Tabea Heynig (55) zu Wort: "Willkommen auf unserem Planeten, du kleines, großes Wunder. Gratulation den Eltern, besonders der Mama." Auch Papa Gustav meldet sich mit süßen Worten in der Kommentarspalte und zollt Anerkennung für Annes Stärke: "Ihr Lieben, ich bin einfach überwältigt. Ganz, ganz großen Respekt, wie sie diese neun Monate gemeistert hat, die Geburt und jetzt alles, was danach kommt. Ich ziehe wirklich den Hut." Bereits am 2. Februar hatte Gustav eine kurze Pause angekündigt, nachdem die Fruchtblase geplatzt war – nun ist das Baby da und wird von allen Herzensmenschen willkommen geheißen.

Anne, die seit über 20 Jahren als Emily vor der GZSZ-Kamera steht, nimmt für ihr Baby eine Auszeit vom Dreh. Ihren vorerst letzten Tag hatte sie Anfang November 2025, die Rückkehr ist für den Sommer 2026 geplant. Währenddessen spricht der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer liebevoll von seiner "neuen Rolle" als Vollzeit-Papa, auf die er "mächtig stolz" ist. Die kleine Familie genießt den Start zu dritt – unterstützt von nahen Vertrauten, die schon vor der Geburt mitgefiebert haben und nun im Alltag zur Seite stehen.

Imago Anne Menden mit Gustav Masurek beim Vaunet Jubiläumsevent im Telegraphenamt, Berlin, 10.10.2024

Imago Anne Menden, Oktober 2024

Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

