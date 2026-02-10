Göktug Göker äußert sich zum Tod von Lisa Akkayas Baby Xavi

Reality-TV-Star Göktug Göker hat sich in einer emotionalen Instagram-Story zum tragischen Verlust von Lisa Marie Akkayas (24) Sohn Xavi geäußert. Lisa und ihr Ehemann Furkan, bekannt unter dem Künstlernamen Akka, verloren kürzlich ihren erst im September 2025 geborenen Sohn. Göktug, ein enger Freund des Paares, zeigte sich erschüttert über die Situation und fand deutliche Worte gegen die Hass-Kommentare, die die beiden in den sozialen Medien erreichen. "Nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, glauben manche ernsthaft, sie hätten das Recht, ekelhafte, verletzende und teilweise verstörende Nachrichten zu schreiben", schrieb er an seine Follower.

Der Reality-Star, der selbst Vater ist, machte zudem deutlich, wie sehr ihn die Vorstellung, ein eigenes Kind zu verlieren, berührt. "Man verliert nicht irgendwas – man verliert ein Stück von sich selbst", erklärte er und zeigte Mitgefühl für die trauernden Eltern. Göktug kritisierte, dass manche Menschen die Tragweite solcher Verluste und die Wirkung ihrer Worte offenbar nicht verstehen würden. Er appellierte eindringlich an die Kritiker: "Schämt euch. Wirklich." Gleichzeitig stärkte er Lisa und Furkan öffentlich den Rücken und bekundete seine Verbundenheit: "Ich wünsche euch unendlich viel Kraft für euch selbst und eure Familie. Ihr seid nicht allein."

Lisa und Furkan, die als Reality- und Social-Media-Stars immer wieder persönliche Einblicke geben, versuchen aktuell mit diesem unfassbaren Verlust umzugehen. Die beiden sind seit Jahren ein vertrautes Gesicht in der Öffentlichkeit und teilen viele ihrer Erfahrungen mit ihrer Community. Dass dies jedoch auch Schattenseiten haben kann, zeigt die Reaktion auf ihre Trauer. Die tragischen Ereignisse um den Tod ihres Sohnes Xavi haben nicht nur das Paar, sondern auch ihre Fans und ihr soziales Umfeld erschüttert. Göktugs klare Worte machen deutlich, wie tief dieser Schicksalsschlag reicht und wie wichtig es ist, Offenheit und Mitgefühl anstelle von Hass und Vorurteilen zu zeigen.

Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Januar 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

