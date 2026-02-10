Für Bushido war Trennung schwerer als der Tod seiner Eltern

Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) sprechen am Rande eines Tour-Stopps im Interview offen über ihre Ehekrise und das überraschende Comeback ihrer Liebe. Nach sechs Monaten Trennung, in denen kaum jemand an eine Zukunft glaubte, stehen die beiden nun wieder gemeinsam auf der Bühne – begleitet von ihren acht Kindern, die mit ihnen quer durch Deutschland reisen. Bushido beschreibt diese Zeit als die härteste seines Lebens: "Es waren schon die schwersten sechs Monate in meinen 47 Jahren", sagt er bei RTL und kämpft mit den Tränen. "Und es war sogar noch schwerer als der Tod meiner Eltern." Hinter den Kulissen wird deutlich, mit wem er diesen Neuanfang wagt: mit seiner Frau, den Kindern und einem eng getakteten Familienalltag auf Tour.

Im Gespräch zeichnet das Paar nach, wie die Wende gelang. Während der Trennungsphase habe Bushido begonnen, Verantwortung im Kleinen zu übernehmen. Keine Partynächte, dafür Ausflüge mit den Kindern und Unterstützung am Morgen. "Ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, ich habe eine Familie, einen Mann, der morgens mit mir aufsteht und mir hilft", sagt Anna-Maria gegenüber RTL. Backstage wirkt die Familienroutine eingespielt: Die Kinder fahren Roller durch die Hallen, vor der Show betreut die achtfache Mutter den Merchandise-Stand, und jeder kümmert sich selbst um seinen Koffer. Bevor es für Bushido auf die Bühne geht, wird es still. "Ich fühle mich angekommen", sagt der Rapper. "Lange Zeit war da nur Druck. Jetzt ist das hier echte Ruhe – meine Familie gibt mir Halt."

Privat blickt die Familie auf Jahre voller Höhen und Tiefen zurück. Anna-Maria, die Schwester von Sarah Connor (45), stand ihrem Mann schon in früheren Konfliktzeiten zur Seite und zog mit ihm und den Kindern für einen Neuanfang ins Ausland, bevor die große Familie zuletzt wieder gemeinsam durchstartete. In Interviews schildert die Mutter, wie wichtig feste Abläufe, Disziplin und Teamgeist für den Alltag mit acht Kindern sind – Prinzipien, die sich nun auch auf Tour bewähren. Bushido wiederum spricht seit Längerem davon, sein altes Ich hinter sich zu lassen und sich stärker auf das Zuhause zu konzentrieren. Der neue Zusammenhalt zeigt sich nicht nur im Rampenlicht, sondern vor allem in den stillen Momenten hinter der Bühne, in denen das Lachen der Kinder lauter ist als jeder Soundcheck.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

Instagram / bush1do Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria feiern ihre Versöhnung im Netz.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024