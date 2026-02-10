Getrennte Betten retteten Kaley Cuocos Beziehung mit Tom

Kaley Cuoco (40) hat in der Podcast-Show "Armchair Expert" verraten, wie sie und Tom Pelphrey (43) ihren Alltag umgekrempelt haben – und warum das ihrer Liebe neuen Schwung gibt. Der Plan: getrennte Betten. Die Schauspielerin erzählte, dass Tom die Idee vorbrachte, nachdem Nächte mit Tochter Matilda und mehreren geretteten Hunden im gemeinsamen Bett zur Dauerbelastung geworden waren. "Ich kann das nicht mehr", habe der Schauspieler schließlich erklärt, wie Kaley schilderte. Der Vorschlag fiel schließlich in der gemeinsamen Paartherapie. Die Entscheidung, die Tom-Nächte ins Gästezimmer zu verlegen, setzten die beiden kurz darauf in ihrem Zuhause um – und zwar dauerhaft.

Kaley beschreibt im Gespräch mit Gastgebern Dax Shepard (51) und Monica Padman, dass sie und Tom ohnehin auf verschiedenen Schlafrhythmen unterwegs seien. Er schreibe und lese nachts, das sei seine stille Zeit, in der er sich ganz auf sich konzentriere. Sie hingegen gehe früh ins Bett und stehe früh auf. Bislang sei sie morgens "auf Zehenspitzen" um ihn herumgeschlichen. Als Tom in der Therapie ansprach, dass sie sich nachts ohnehin kaum sehen, habe sie zunächst gezögert und sich gefragt: "Was werden die Leute denken?" Schließlich probierten sie es aus. Das Fazit der "Flight Attendant"-Darstellerin im Podcast: die "beste Entscheidung", die sie getroffen haben. "Es funktioniert großartig für uns", schwärmte Kaley und betonte, dass sie ihre gemeinsame TV-Zeit lieben, aber eben nicht im Bett. "Es ist nicht unsere Sexy-Time. Wir kuscheln nicht. Wir sehen uns nachts nicht", so Kaley.

Ganz frei von Vorbehalten war die Entscheidung nicht, wie Kaley offen zugab. Moderatorin Monica Padman fragte, ob frühere Ehen sie geprägt hätten – und Kaley nickte. Sie war von 2013 bis 2016 mit Tennisprofi Ryan Sweeting (38) verheiratet und von 2018 bis 2022 mit Reitsportler Karl Cook (35), mit dem sie lange sogar getrennte Haushalte führte. Über die Trennung von Karl sagte sie nun, sie sei "schrecklich" und "herzzerreißend" gewesen, und sprach in der "Drew Barrymore Show" zuletzt auch über Phasen der "Traurigkeit" und "Depression" danach. Umso inniger wirkte die Erinnerung an ihr Kennenlernen mit Tom 2022 bei der "Ozark"-Premiere, als sie ihre Freunde stehen ließ, um mit ihm im Whitby Hotel Tee zu trinken. 2023 kam Matilda zur Welt, ein Jahr später folgte die Verlobung. Heute teilt die Schauspielerin ihren Alltag am liebsten so auf, dass alle gut schlafen – und die Zweisamkeit im wachen Leben umso entspannter bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco 2026