Nicole Richies Tochter begeistert mit Pic zum 18. Geburtstag

Nicole Richies (44) Tochter hat mit einem aufregenden Post auf Instagram ihre Verwandlung zum 18. Geburtstag gefeiert. Die ehemals als Harlow Winter Kate bekannte Teenagerin präsentiert sich online erstmals als Kate – ein Name, den sie laut ihrer Mutter schon ihr Leben lang verwendet. Mit tiefschwarzem Haar, einem eleganten goldenen Kleid mit Schmetterlingsdetails und einem neuen Rückentattoo, das zarte Engelsflügel zeigt, trat sie in die Öffentlichkeit. Diese besonderen Details scheinen eine Hommage an ihre Mutter zu sein, die selbst Engelsflügel auf ihrem Rücken trägt. Nicole zeigte ihre Unterstützung in den Kommentaren mit einer Reihe von roten Herzen.

Schon zuvor hatte Nicole über die Namensänderung gesprochen und erklärt, dass Kate immer der bevorzugte Name ihrer Tochter war. Auch auf Social Media feierte die Designerin im Januar den runden Geburtstag ihrer Tochter mit liebevollen Throwback-Bildern und emotionalen Botschaften. "18 Jahre mit dir", schrieb sie zu einer Fotostrecke, die Schnappschüsse aus den verschiedenen Lebensphasen von Kate zeigt. Joel Madden (46), Kates Vater und Sänger der Band Good Charlotte, kommentierte den Post ebenfalls und drückte seinen Stolz aus. Unterstützung kam auch von ihrem Onkel Benji Madden (46), der mit Schauspielerin Cameron Diaz (53) verheiratet ist.

Abseits der großen Bühne der sozialen Medien hat Nicole in Interviews immer wieder darüber gesprochen, wie offen sie mit ihren Kindern Kate und Sparrow über Vergangenheit und Gegenwart spricht. Die Reality-Persönlichkeit, die ihren Kleiderschrank mit ihrer Tochter teilt, betont, dass ihr die Teenagerjahre noch lebhaft im Gedächtnis seien, weshalb Gespräche über Freundschaften, Dramen und Grenzen bei ihnen zu Hause selbstverständlich sind. "Mutterschaft ist die wildeste Fahrt und das Allerbeste", sagte sie dem Interview Magazine und erklärte, wie sehr sie die direkte, ehrliche Art in der Familie schätzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemaddennn Nicole Richies Tochter Kate im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolerichie Nicole Richie und ihre Tochter Harlow Winter Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Richie, Schauspielerin, posiert mit ihrem Mann Joel