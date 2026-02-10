Wow! Jennifer Lopez (56) zeigt ihren durchtrainierten Körper

Jennifer Lopez (56) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte am Dienstag auf Instagram eine Reihe heißer Fotos aus dem Gym, aufgenommen in einem bordeauxroten Workout-Set, irgendwo zwischen Hantelbank und Spiegelwand. In dem eng anliegenden Sportlook hebt Jennifer ihr Oberteil hoch, gibt den Blick auf einen tief ausgeschnittenen BH frei und präsentiert dazu ein knallhartes Sixpack, während sie ihr neues iPhone in die Kamera hält. Dazu teilt sie eine klare Botschaft mit ihren Followern: "Das Ziel ist einfach. Besser als gestern. Jeden Tag. Immer."

In der Bildunterschrift und in ihrer Story betont der Popstar, wie sehr sie derzeit auf Selbstoptimierung und Disziplin setzt – körperlich wie mental. Der sexy Gym-Post kommt kurz nachdem bekannt wurde, dass Jennifer und ihr Ex-Mann Ben Affleck (53) ihr luxuriöses Zuhause mit 12 Schlafzimmern und 24 Bädern nicht länger zum Verkauf anbieten. Die beiden hatten das Anwesen 2023 für knapp 52 Millionen Euro gekauft, später aber versucht, es für 57 Millionen wieder zu veräußern und den Preis im Herbst sogar auf 44 Millionen gedrückt. Laut TMZ ist das Mega-Anwesen nun aus den Online-Angeboten verschwunden, während Jennifer bereits ein neues Haus in Hidden Hills erworben hat, das jedoch noch umgebaut wird. Bis die Renovierungen abgeschlossen sind, wohnt die Musikerin dem Bericht nach weiter in der ehemaligen gemeinsamen Villa, während Ben sich längst andere Immobilien in Los Angeles gesichert hat.

Auch auf der Bühne macht Jennifer derzeit deutlich, wie sie über Liebe und Beziehungen denkt. Bei ihrem "Up All Night"-Programm im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas nutzte sie ihren Hit "If You Had My Love", um offen über ihre Vorstellungen vom nächsten Partner zu sprechen. In einem Mitschnitt, der in sozialen Netzwerken kursierte, erklärte sie dem Publikum: "Als ich den Song zum ersten Mal gesungen habe, war ich sehr jung. Und ich sang ihn mit viel Hoffnung." Inzwischen singe sie ihn "in Power". Die Künstlerin sagt weiter: "Wenn du meine Liebe haben willst, musst du sie dir verdienen. Du müsstest mich richtig behandeln. Du müsstest mich respektieren." Und sie ergänzt: "Du müsstest mich für alles akzeptieren, was ich bin. Du müsstest mich lieben, wenn du meine Liebe willst." Worte, mit denen die zweifache Mutter einmal mehr zeigt, wie wichtig ihr Selbstachtung und klare Grenzen im Privatleben geworden sind.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Gym, 2026

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Getty Images Jennifer Lopez performt bei den American Music Awards 2025 im BleauLive Theater in Las Vegas