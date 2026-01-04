GNTM-Sieger Moritz postet erstmals Pärchenfoto mit Xenia

Das neue Jahr beginnt für Moritz Rüdiger mit einer zuckersüßen Liebeserklärung! Der Germany's Next Topmodel-Gewinner von 2025 überraschte seine Fans mit einem Instagram-Pärchenfoto aus dem Nobel-Skiort Gstaad in der Schweiz. Auf dem romantischen Schnappschuss posiert das blonde Model entspannt neben seiner Freundin Xenia, die mit ihrer dunkelblonden Lockenmähne alle Blicke auf sich zieht. Während Moritz gewohnt lässig in die Kamera blickt, verzaubert seine Auserwählte mit einem zarten Lächeln. Das schlichte Posting versah der Berliner nur mit den Worten: "Frohes neues Jahr" – doch für seine Follower war sofort klar, dass hier die große Liebe spricht. Die winterliche Kulisse der Schweizer Alpen bildet die perfekte Bühne für das erste gemeinsame Social-Media-Posting des Traumpaares. Zuvor hatten sich die beiden bereits im Herbst 2025 gemeinsam auf Heidi Klums (52) legendärer Halloween-Party gezeigt.

Mehr Einblicke in die Lovestory gab es bei einem gemeinsamen Auftritt in New York: Dort erzählten die Turteltauben dem Magazin Bunte, dass es in Berlin gefunkt hat – genauer gesagt auf einer Rooftop-Bar. Moritz, der privat gern auf dem Skateboard unterwegs ist, erinnerte sich daran, wie er sich ein Herz fasste und Xenia ansprach. "Ich habe mich überwunden, sie anzusprechen. [...] Ich habe mich erst mal in ihr Aussehen verliebt und dann natürlich auch in ihren Charakter", gestand er. Für den jungen Berliner, der während seiner GNTM-Zeit bekannte, nie eine Freundin gehabt zu haben, ist Xenia die erste große Liebe. Eine konkrete Vorstellung seiner Traumfrau hatte er aber schon: Groß und blond sollte sie sein – und mit Xenia scheint er genau das gefunden zu haben. Trotz seines rappelvollen Terminkalenders als gefragtes Nachwuchsmodel nimmt sich Moritz bewusst Zeit für die Beziehung. Das Geheimnis ihres Erfolgs? Xenia begleitet ihren Freund auf Reisen und unterstützt ihn bei seinen internationalen Auftritten. "Eigentlich finde ich's gar nicht so schwierig. Wir sehen uns oft und gehen einfach immer zusammen reisen", erklärte sie.

Moritz Weg in die Modelwelt begann in den Straßen von Süd-Spandau, wo er mit seinen Eltern und zwei Geschwistern aufwuchs. Das Talent liegt dabei durchaus in der Familie: Seine Mutter Lena war selbst als Model aktiv und lief unter anderem für Vivienne Westwood (†81) auf internationalen Laufstegen in Mailand und Athen. Sie war es auch, die ihren Sohn ermutigte, sich bei GNTM zu bewerben. Mit gerade einmal 19 Jahren wurde Moritz zum jüngsten Teilnehmer der Jubiläumsstaffel und kämpfte sich gegen 15.000 Bewerber durch. Auf den Durchbruch hoffen auch 2026 wieder viele Kandidaten. Im Februar startet die 21. Staffel von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" mit einem Doppelschlag. Am Mittwoch, 11. Februar, gehen erst die Männer an den Start, am Donnerstag, 12. Februar, folgen die Frauen. Die offenen Castings in Köln finden direkt vor Heidi und Modeikone Jean Paul Gaultier (73) statt.

Instagram / moritz.rud Moritz Rüdiger teilt ein Pärchenbild mit Xenia

ProSieben/Daniel Graf Moritz Rüdiger und Daniela Djokic, GNTM-Gewinner 2025

ProSieben/Richard Hübner Jean Paul Gaultier, Heidi Klum und die Kandidaten