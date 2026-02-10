Ralf Schumacher & Étienne äußern sich zu Hochzeitsgerüchten

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne machen Schluss mit den Spekulationen: Der frühere Rennfahrer und sein Partner werden heiraten. Nachdem am vergangenen Wochenende in deutschen Medien über ein mögliches Jawort im Frühjahr gemunkelt worden war, haben die beiden nun selbst Klarheit geschaffen. Auf Instagram ließen Ralf und Étienne verkünden, dass sie tatsächlich den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung wagen wollen. Die Nachricht richtet sich direkt an alle, die die Liebesgeschichte der beiden verfolgen – und nimmt den Gerüchten damit den Wind aus den Segeln, ohne gleich alle Details offenzulegen.

In dem Statement, das das Paar über Instagram verbreiten ließ, heißt es: "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche." Damit bestätigen sie nicht nur die Berichte über eine bevorstehende Hochzeit, sondern zeigen auch, dass sie die vielen Reaktionen aus ihrem Umfeld wahrgenommen haben. Gleichzeitig ziehen Ralf und sein Partner jedoch eine klare Grenze. "Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre", heißt es in der Mitteilung weiter. Wann genau und in welchem Rahmen die Trauung stattfinden soll, bleibt damit ihr Geheimnis.

Ihre Liebe hatten Ralf und Étienne vor zwei Jahren öffentlich gemacht und sich seitdem immer wieder auch gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt, ohne ihren Alltag zu sehr ins Rampenlicht zu rücken. Der ehemalige Rennfahrer teilt auf Social Media immer wieder Einblicke in sein Leben zwischen Unternehmertum, Reisen und Zeit mit seinem Sohn, bleibt bei privaten Momenten aber meist zurückhaltend. Étienne, der sonst eher im Hintergrund bleibt, ist für viele Fans vor allem über gemeinsame Fotos und Auftritte an der Seite des Sportlers präsent. Dass die beiden bei einem so großen Schritt wie ihrer Hochzeit nun bewusst auf Diskretion setzen, passt zu dem zurückgezogenen, aber klaren Weg, den sie in ihrer Beziehung bislang gegangen sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei dem Cannes Film Festival im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne