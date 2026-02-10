Im TV abserviert: Minnie Driver über Trennung von Matt Damon

Es war das Ende der 1990er-Jahre, als Minnie Driver (56) und Matt Damon (55) ein viel beachtetes Paar in Hollywood waren. Doch die Beziehung der beiden Schauspieler endete abrupt und auf eine Weise, die Minnie bis heute verfolgt: Bei einem Auftritt in der "The Oprah Winfrey Show" erklärte Matt vor laufender Kamera, dass die Beziehung vorbei sei. Für Minnie war dies ein Schock, denn sie erfuhr erst durch diese öffentliche Verkündung vom Liebes-Aus.

Mit Sunday Times spricht Minnie nun offener denn je über ihre damaligen Gefühle und erinnert sich auch an die Oscar-Verleihung im Jahr 1998, die nur wenige Wochen nach der Trennung stattfand. Minnie, die für ihre Leistung in "Good Will Hunting" als Beste Nebendarstellerin nominiert war, konnte diese Karrierehöhe nicht unbeschwert genießen. Während der Preisverleihung wurde sie gefilmt, wie sie sichtlich verletzt wirkte, als Matt gemeinsam mit seinem Freund Ben Affleck (53) den Oscar für das beste Originaldrehbuch entgegennahm. Im Publikum saß zudem Matts neue Partnerin Winona Ryder (54), was für Minnie die Situation noch schwieriger machte. "Öffentlicher Herzschmerz ist etwas sehr Seltenes, Seltsames, das nur wenige Menschen verstehen können", erklärt sie.

Der Schmerz über die Trennung und die öffentliche Aufmerksamkeit belasteten Minnie tief, doch die Schauspielerin hat es geschafft, die Erfahrung zu verarbeiten. Rückblickend bedauert sie, dass der Kummer sie daran hinderte, die damaligen Erfolge voll auszukosten. Heute kann Minnie mit mehr Abstand auf diese turbulente Phase in ihrem Leben blicken und gibt sich zuversichtlich: "Ich wünschte, ich hätte mir damals sagen können: 'Es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen.'"

Collage: Getty Images / Mike Windle, Getty Images Collage: Minnie Driver und Matt Damon

Imago Minnie Driver und Matt Damon posieren bei einem Event am 12. Dezember 1997

Getty Images Winona Ryder und Matt Damon bei den 57. Golden Globes in Beverly Hills, 23. Januar 2000