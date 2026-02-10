Menderes Bağci sagte Gil Ofarims Dschungel-Sieg voraus

Gil Ofarim (43) ist der strahlende Gewinner des Dschungelcamps 2026. Nur wenige Tage ist es her, dass der Sänger im Finale der beliebten Realityshow die begehrte Dschungelkrone ergatterte. Schon vor der Entscheidung bewies der ehemalige Dschungelkönig Menderes Bağci (41) ein gutes Gespür. Im Interview mit Promiflash teilte der DSDS-Star seine Prognose: "Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt hoch pokere, würde ich sagen, Gil."

Gleichzeitig outete Menderes sich jedoch als Fan von Mitstreiter Hubert Fella (58), dem er den Sieg mehr gönnte. "Eigentlich würde ich mir wünschen, dass Hubert gewinnt, weil er ist so ein sympathischer Typ", sagte Menderes im Gespräch mit Promiflash. Während Gil im Finale triumphierte und mit dem Titel nach Hause ging, bleibt Huberts Auftritt vielen als warmherzig und nahbar in Erinnerung – jedoch nur auf dem dritten Platz.

Dabei verlief Gils Zeit im Camp nicht ganz ohne Schatten. Mit seiner Teilnahme musste er sich erneut seiner Vergangenheit und den damit verbundenen Schlagzeilen stellen. Für den Sänger bleibt es ein Thema, das ihn auch außerhalb des Camps begleitet. Dennoch plädierte er zuletzt für einen Neuanfang und zeigte sich entschlossen, den Blick nach vorne zu richten. Gils Sieg im Dschungelcamp wird nun womöglich eine neue Phase in seinem Leben einläuten – eine, die vielleicht weniger von den alten Turbulenzen geprägt ist und mehr von seinem Erfolg und seiner Persönlichkeit.

