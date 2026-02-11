Gänsehaut pur: "Texas Chainsaw" kehrt zurück

Neues Blut für eine Horror-Legende: A24 verpasst "Texas Chainsaw Massacre" einen Doppelschub und arbeitet parallel an einer Serie sowie einem neuen Film. Als ausführender Produzent steigt Glen Powell (37) mit seiner Firma Barnstorm ein, wie unter anderem Deadline und Variety berichten. Drehbuch und Regie der Serie übernimmt JT Mollner, bekannt aus "Strange Darling" und als Drehbuchautor von "The Long Walk". Der Film befindet sich zusätzlich in früher Entwicklung und könnte bei einem anderen Team liegen, während die Serienpläne schon konkreter werden. Wo das Filmprojekt landet, ist noch offen. Die Ikone Leatherface soll damit bald gleich doppelt zurückkehren.

Glen zeigte sich gegenüber Deadline begeistert: "The Texas Chainsaw Massacre ist einer meiner Lieblingsfilme. Er definierte eine Generation von Horrorfilmen und bleibt über ein halbes Jahrhundert nach seiner Veröffentlichung eines der prägenden Werke meines Heimatstaates." Mit A24 als Partner und Mollner als kreativer Kraft verspreche das Projekt einen neuen Zugang zum Kultstoff, so der Produzent weiter. JT Mollner stellte klar, dass es ihm nicht um ein simples Remake gehe: "Ich habe öffentlich gesagt, dass ich kein Interesse daran habe, perfekte Filme neu zu machen und der Originalfilm ist perfekt." Stattdessen will er die Welt in längerer Form erkunden und die bestehende Folklore ehren. Neben Powell zählt auch Originalautor Kim Henkel zu den Produzenten, während der zusätzliche Film separat entwickelt wird.

Der Ursprung von "Texas Chainsaw Massacre" liegt im Jahr 1974: Tobe Hoopers (†74) Schocker wurde für rund 140.000 Dollar gedreht und spielte über 31 Millionen ein: Der Beginn eines Millionengeschäfts mit mittlerweile neun Filmen, Comics, Romanen und Games. Die Reihe brachte immer wieder neue Gesichter hervor, darunter Jessica Biel (43), die im 2003er Remake die Hauptfigur spielte. Glen, der in Texas aufwuchs, betont in seinem Statement die besondere Verbundenheit zu dem Stoff seiner Heimat. A24 hat sich die Rechte im Bieterkampf gesichert; der jüngste Teil von 2022 erschien als Legacy-Sequel bei Netflix. Bis die neue Serie startet, dürfte es noch dauern – die Kettensägen stimmen sich schon mal warm.

Getty Images Glen Powell bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills

Getty Images Leatherface aus "Texas Chainsaw Massacre" bei einer Show in Kalifornien

Getty Images Glen Powell, Schauspieler