Forrie J. Smith: Vom Rodeo-Cowboy zum Serienstar

Forrie J. Smith, bekannt als Cowboy Lloyd Pierce aus der Erfolgsserie Yellowstone, hat seine Rolle nicht am Casting-Tisch, sondern im Sattel gewonnen. Der Schauspieler stand einst nicht nur vor der Kamera, sondern vor allem in der Arena: Über Jahrzehnte war er als Rodeo-Reiter unterwegs – ein Leben, das ihm die Authentizität verlieh, die die Dutton-Ranch verlangt. Wie Montana Sports 2022 hervorhob, brachte genau diese Erfahrung den Durchbruch in der Serie. Gedreht wird in den Weiten des amerikanischen Westens, gespielt wird an der Seite von Kevin Costner (71) – und Smith bringt nicht nur Können, sondern echte Cowboy-Routine mit.

Seine Laufbahn begann lange vor Hollywood. Smith stürzte als Kind von einem Shetland-Pony und fasste einen Entschluss, über den er später gegenüber Montana Sports sagte: "Ich werde eines Tages Stuntman werden". Rodeo lag in der Familie, wie er erzählte: "Mein Großvater hat Rodeo gemacht, als sie noch mit Pferden zu den Rodeos ritten". 52 Jahre blieb das Rodeo seine Hauptbeschäftigung, parallel formte er als Stuntman seinen Weg ins Filmgeschäft – der TV-Western "Desperado" von 1987 markierte einen frühen Auftritt. Für ihn sei der Wechsel logisch gewesen: "Für einen Rodeo-Cowboy war es ein leichter Übergang, als Stuntman ins Filmgeschäft einzusteigen, weil er keine Angst hatte, auf den Boden zu fallen", erklärte der Western-Profi. Aus den Stunts wurde schließlich die Figur Lloyd in "Yellowstone".

Abseits der Kameras wuchs am Set ein enger Kreis zusammen. Forrie fand in Kevin einen Verbündeten, mit dem er Zeit im Sattel und am Lagerfeuer teilt, und mit Serienschöpfer Taylor Sheridan, selbst Pferdemann, verbindet ihn die gemeinsame Sprache des Westens. Die Crew beschreibt Smith als jemanden, der lieber zeigt als erzählt – ein Mann, der Handschlag-Deals mag und die Ruhe vor Sonnenaufgang schätzt. Wenn er nicht dreht, bleibt er in der Nähe von Pferden, schaut Rodeo-Freunden zu und pflegt Freundschaften, die aus Staub, Schweiß und Vertrauen gewachsen sind. Eine Karriere, die im Sand der Arena begann und auf der Ranch von "Yellowstone" ihr Zuhause fand.

Imago Forrie J. Smith in einem Szenenbild aus "Yellowstone" Staffel 3, Episode 8

Imago Forrie J. Smith und Jake Allyn bei einem Rodeo-Event in "Ride" (2024)

Imago Hassie Harrison und Forrie J. Smith in einem Still aus Yellowstone, Staffel 3, Episode 6

