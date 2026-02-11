Endgültiges Liebes-Aus bei Olivia Attwood und Bradley Dack

Olivia Attwood (34) hat zuletzt offen über Eheprobleme gesprochen – nun ist alles aus. Nur wenige Wochen nach ihren ehrlichen Worten folgte die Trennung von ihrem Ehemann, Fußballer Bradley Dack. In einem Gespräch mit Influencerin und "Loose Women"-Star GK Barry sprach die ehemalige "Love Island"-Kandidatin laut Mirror in London überraschend offen über ihre Sorgen. Besonders die Teilnahme an "Strictly Come Dancing" habe in ihr Eifersuchtsängste ausgelöst – sie habe sogar befürchtet, sich in einen Tanzpartner zu verlieben. Olivia erzählte von Streitigkeiten mit Brad, fehlenden Routinen und davon, wie schwer es ihnen fiel, im Alltag zueinanderzufinden. Aufhorchen ließ sie zudem mit der Idee, in der Ehe getrennte Schlafzimmer zu führen. Kurz darauf bestätigte sie schließlich die Trennung, nachdem britische Medien über einen Vorfall berichtet hatten, bei dem Brad eine Grenze überschritten haben soll. Die beiden hatten sich 2015 kennengelernt, sich nach einem Vertrauensbruch zwischenzeitlich getrennt, 2019 wieder zueinandergefunden, verlobt und im Juni 2023 geheiratet. Nun scheint ihre gemeinsame Liebesgeschichte endgültig vorbei zu sein.

Im Podcast legte Olivia nach und erklärte, sie würde Brad theoretisch bei "Strictly" mitmachen lassen, hätte aber "Bedenken". Bei sich selbst sehe sie "kein Mittelfeld": Entweder würde sie ihren Profi "hassen" oder mit ihm "schlafen". "Ich denke, es wäre so schwer… Ich wäre besorgt, dass er sich in diese Person verliebt", sagte Olivia zu GK Barry. Über das Zusammenleben erklärte sie schon damals: "Ich glaube nicht, dass Männer und Frauen zusammen leben sollen… Ich habe vorgeschlagen, dass wir unsere eigenen Zimmer haben, und er nahm das wirklich schlecht auf", so die Influencerin. Auf Instagram ließ Olivia später durchblicken, wie sehr sie die öffentlichen Spekulationen belasteten. "Ich öffne Instagram zum Posten und weiß nicht, was ich sagen soll… Ich weine mich in den Schlaf, dann Business as usual um 5 Uhr", schrieb sie in ihrer Story und ergänzte: "Ich hätte nie erwartet, allein in diese Wohnung zu ziehen… Ich will glücklich sein. Ich will, dass Brad glücklich ist."

Abseits der großen Schlagzeilen zeigt sich Olivia Attwood derzeit überraschend offen und nahbar. Zwischen Podcast-Aufzeichnungen und Umzugskartons lässt die Reality-Bekanntheit ihre Fans immer wieder an sehr persönlichen Momenten teilhaben. Dabei wird deutlich: Struktur und Routine geben ihr Halt. Früh aufstehen, Termine wahrnehmen und sich auf neue Projekte konzentrieren helfen ihr, den Alltag zu meistern. Dass Olivia nun offen über den Schritt in eine eigene Wohnung spricht, zeigt, wie sehr sie aktuell auf Selbstbestimmung setzt. Auch wenn Freunde und frühere Beziehungen weiterhin Thema bleiben, richtet sie ihren Blick nach vorn – und nimmt ihre Community dabei Schritt für Schritt mit.

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood backstage bei "X Factor Celebrity" in London, 16. November 2019

Getty Images Olivia Attwood, 2022

Getty Images Olivia Attwood bei den Brit Awards 2024