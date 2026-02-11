Nach Gils Dschungel-Sieg: Ex Verena bricht ihr Schweigen

Am Sonntagabend holte sich Gil Ofarim (43) im australischen Dschungelcamp die Krone – eine Wendung, mit der nach seinem umstrittenen Gerichtsauftritt 2023 wohl kaum jemand gerechnet hatte. Kurz nach dem Finale meldete sich seine Ex-Frau Verena Ofarim zu Wort. Die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder teilte auf Instagram nachdenkliche Zeilen – begleitet von neuen Fotos. "Das Leben konfrontiert uns immer wieder mit Gegensätzen", schrieb sie und sprach von Momenten, die sich stimmig anfühlen, und solchen, die herausfordern. Ihre Worte fielen ausgerechnet in dem Moment, als Gil gefeiert wurde – und verliehen seinem Triumph eine leise, nachdenkliche Note.

In einem weiteren Abschnitt ihres Posts vertiefte Verena das Thema, indem sie auf "destruktive Dynamiken" verwies, die selten laut, aber seelisch schwer wiegen. "Was sie erschüttern, liegt oft tiefer: die Seele, das feine Gespür für sich selbst und das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung – die leise, verunsichernde Frage, ob das eigene Empfinden noch stimmt", schrieb sie auf Instagram. Parallel machte sie in ihrer Story auf ihr Kinderbuch aufmerksam und vermerkte, es stehe aktuell auf Platz eins in der Kategorie Gerechtigkeit. Währenddessen ordneten Stimmen von außen den TV-Sieg ein: Der Hotelmitarbeiter Markus W., der 2021 ins Zentrum des "Davidstern"-Falls geriet, sagte der Zeit, er könne sich mit Gils Triumph nicht gut fühlen. Und auch Simone Ballack (49), die mit Gil im Camp war, berichtete bei t-online von einer Warnung, die sie von Verena vorab erhalten habe: Sie solle nicht alles glauben, was er sage.

Verena und Gil waren von 2014 bis 2018 verheiratet, Details zu ihrer Trennung behalten sie bis heute für sich. Klar ist jedoch: Sie verbindet das Elternsein – und ein sensibles Geflecht aus Vergangenheit und Gegenwart. In jüngeren TV-Interviews gab Gil Einblicke in sein Privatleben. Auch im Dschungel sprach er über finanzielle Engpässe sowie darüber, wie Umzüge und organisatorische Herausforderungen den Kontakt zu seinen Kindern beeinflusst haben. Verena reagierte auf einige seiner Aussagen – insgesamt zeigt sie sich in der Öffentlichkeit jedoch deutlich kontrollierter. Ihr Fokus liegt häufig auf Themen wie Selbstwahrnehmung, Resilienz und inzwischen auch literarisch auf Fragen von Gerechtigkeit. Wer ihre aktuellen Zeilen liest, merkt vor allem eines: Bei aller Öffentlichkeit bleibt das Private ein sensibles Terrain – auf dem Worte mit Bedacht gewählt werden und Bilder manchmal mehr sagen als große Gesten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Verena Ofarim, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Gil und Verena Ofarim