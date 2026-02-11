Ex von Amy Winehouse: Blake ahnt nichts vom Todesdrama

Ein weiterer Schicksalsschlag im Umfeld von Amy Winehouse (†27) erschüttert Leeds: Sarah Aspin, frühere Partnerin von Blake Fielder-Civil (43) und Mutter seiner zwei Kinder, ist tot. Die 47-Jährige wurde am Samstagmorgen in ihrer Sozialwohnung im Stadtteil Swillington gefunden, wie die Polizei bestätigte. Der Fall wird als "ungeklärt" behandelt. Besonders bitter: Blakes Mutter Georgette fürchtet, dass ihr Sohn davon gar nichts weiß. "Es ist absolut tragisch – wirklich tragisch", sagte sie Daily Mail zufolge und fügte hinzu: "Ich hätte gedacht, Blake weiß es nicht." Blake, der Ex-Mann der "Back to Black"-Sängerin, lebt zurückgezogen in einem kleinen Einzimmerapartment in Headingley, Leeds – fern von seiner zerrissenen Familie.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte am Samstagmorgen gegen 6.38 Uhr zu der Adresse gerufen. Sanitäter versorgten Sarah noch vor Ort, doch sie starb kurz darauf. "Ihr Tod wird derzeit als ungeklärt behandelt", erklärte ein Sprecher von West Yorkshire Police. Ein Mann wurde in der Wohnung wegen eines nicht mit dem Todesfall zusammenhängenden Delikts festgenommen. Nachbarn beschreiben die Gegend als von Drogenproblemen belastet, berichten aber, Blake halte sich bedeckt, spreche nie über Amy und "halte den Kopf unten". Sarah lernte Blake 2009 in einer Entzugsklinik kennen, 2011 kam Sohn Jack zur Welt, 2013 Tochter Lola-Rose. Beide Kinder wurden später adoptiert, die Beziehung soll 2018 zerbrochen sein. Auf Facebook verabschiedete sich Sarahs älteste Tochter mit emotionalen Worten: "Liebe und vermisse dich für immer und ewig, Mum."

Blake war von 2007 bis 2009 mit Amy Winehouse verheiratet. Die Sängerin verarbeitete die tumultartige Beziehung in Songs wie "You Know I’m No Good" und "Back to Black". Blake gab einst zu, sie erstmals an Heroin herangeführt zu haben. Nach Amys Tod 2011 brach für ihn vieles zusammen; er kämpfte weiter mit Sucht, geriet ins Gefängnis und verlor 2021 seinen jüngeren Bruder Freddie an eine Überdosis. Georgette erinnerte sich an Sarah als häufige Besucherin in ihrem Zuhause: "Für mich war sie einfach Sarah", sagte sie Daily Mail zufolge und sprach der Familie ihr Mitgefühl aus. In Headingley klebt an Blakes Tür das Emblem seines geliebten Millwall FC, Nachbarn sagen, er ziehe sich zurück und meide Gespräche. Persönliche Worte aus früheren Jahren zeigen, wie verstrickt die Beziehungen waren: Sarah sagte einst über Amy und Blake, sie seien "Seelenverwandte", auch wenn es "nie funktionieren" konnte.

Getty Images Blake Fielder-Civil, Ex-Mann von Amy Winehouse

ActionPress Amy Winehouse und Blake Fielder-Civil

Getty Images Amy Winehouse und Blake Fielder-Civil bei den MTV Movie Awards 2007