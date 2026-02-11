Bestätigt Kelsea Ballerini hier Trennung von Chase Stokes?

Kelsea Ballerini (32) sorgt nach dem erneuten Liebes-Aus mit Chase Stokes (33) für viel Gesprächsstoff im Netz. Nur wenige Tage, nachdem US-Medien die dritte Trennung der Sängerin von dem Outer Banks-Star meldeten, kommentierte Kelsea einen Instagram-Clip ihrer Country-Kollegin Ashley Cooke. In dem Video geht es um spätnächtliche Whiskey-Abende, wandernde Blicke, versteckte Handys und Lügen in Beziehungen – kurz: um Untreue und Grenzüberschreitungen. Zu dem Post schrieb Kelsea vielsagend nur ein "Mmhm". Ashley reagierte prompt mit den Worten: "Du verstehst das." Seitdem rätseln Fans, ob Kelsea damit ihr eigenes Beziehungsdrama mit Chase meint.

Der stille Seitenhieb kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Aus kaum frischer sein könnte. Laut Us Weekly haben sich Kelsea und Chase "gerade erst" getrennt, nachdem sie ihrer Liebe an Silvester noch einmal eine neue Chance gegeben hatten. Damals postete Kelsea ein Knutschfoto von sich und dem Netflix-Star und erklärte, sie glaube an die Liebe, an ihn und daran, Muster zu durchbrechen. Chase zeigte sich Anfang des Jahres ebenfalls reumütig und schrieb, er wolle aus Fehlern lernen und Verantwortung übernehmen.

Doch laut dem Magazin schafften es die beiden nicht, das alte Kribbeln zurückzuholen. Insider berichten, die Chemie habe sich nach den ersten Trennungen dauerhaft verändert, Kelseas voller Terminkalender habe zusätzlich Distanz geschaffen und vor allem habe es zu viele ungeklärte Vertrauensfragen gegeben. Über diese habe die Sängerin diesmal nicht mehr hinwegsehen können. Für die Musikerin ist es daher endgültig vorbei, während Chase das Kapitel offenbar noch nicht ganz schließen will. Der Schauspieler soll die Beziehung noch nicht aufgeben wollen.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den CMA Awards 2024

Instagram / hichasestokes Sängerin Kelsea Ballerini und Schauspieler Chase Stokes