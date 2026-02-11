19.500 Euro futsch: #CC-Stars vermasseln "XXL-Tetris"-Game

Drama am See bei #CoupleChallenge: In Folge neun kämpfen die Paare beim nervenaufreibenden Game "XXL-Tetris" um satte 24.000 Euro, eine Stunde lang zählt jede Sekunde. Während Andrew Weiß sich gemeinsam mit seiner Frau Virginia eine hohe Felswand abseilt und dort die überdimensionalen Tetris-Steine löst, steht Aleksandar Petrovic (34) am Ufer, um die Gruppe über seinen Bruder Marko per Walkie-Talkie im Wasser zu dirigieren. Auf der großen Matte im See, wo die Steine nach einem vorgegebenen Bauplan gestapelt werden müssen, eskaliert die Situation jedoch schnell: Ariel (22) und Emmy Russ (26) schreien durcheinander, albern herum und sorgen damit für ordentlich Chaos – sehr zum Ärger von Mitstreiterin Liza Waschke, die sich deutlich mehr Ernsthaftigkeit wünscht.

Liza platzt schließlich der Kragen. "Konzentriert euch man", schreit sie Ariel und Emmy zu, die auf der Matte sitzen und aus ihrer Sicht zu wenig Gas geben. Kurz darauf setzt die Reality-Darstellerin noch einen drauf und stichelt spöttisch in Richtung der beiden: "Wollt ihr noch eine rauchen da oben, oder?! Ja, weil ihr so chillt." Ariel lässt das nicht unkommentiert und macht im Interviewraum klar, was sie davon hält: "Liza ihre Kommentare haben mich richtig abgefuckt." Doch nicht nur zwischen den Frauen knirscht es: Auch die sonst so eingespielten Brüder Aleks und Marko geraten aneinander. Während Letzterer und die restlichen Kandidaten verzweifelt versuchen, die wackelige Mauer aufzubauen, die immer wieder einstürzt, wird Aleks vor seinem Bauplan nervös und fordert ständig Updates. "Du wurdest irgendwann einfach zu nervig für mich in dem Geschehen", rechtfertigt sich Marko später vor der Kamera. Der 34-Jährige kontert: "Je weniger etwas kommt, desto öfter muss ich fragen." Am Ende stehen nur neun Steine korrekt, 4.500 Euro bleiben im Topf – 19.500 Euro sind futsch.

Schon in der letzten Challenge haben die Kandidaten viel Geld verspielt. Besonders für die Petrovic-Brüder lief es alles andere als rund: Beim "Heißen Draht" mussten sie beobachten, wie das Geld durch ihre Finger rann. Aleks hatte vor der Runde noch groß angekündigt: "Wir werden denen extra zeigen, dass wir hier rasieren. Und dann können die alle die Klappe halten." Doch am Ende blieb Team Maskulin als einziges Paar erfolglos und verlor 6.000 Euro für die Gruppe. Ariel ließ es sich damals nicht nehmen, direkt zu sticheln: "Die letzte Station hätte ich innerhalb von einer Minute geschafft." Der Temptation Island VIP-Star zog schließlich ein ernüchtertes Fazit: "9.000 wurden gerettet, 6.000 haben wir versemmelt."

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Duos, 2026

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten kurz vor dem Spiel, 2026

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Stars beim "XXL-Tetris"-Game, 2026