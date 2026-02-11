NFL-Star Tracy Scroggins im Alter von 56 Jahren verstorben

Der ehemalige NFL-Spieler Tracy Scroggins (†56) ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Seine Familie teilte die traurige Nachricht Anfang der Woche gegenüber TMZ mit und erinnerte dabei an einen liebevollen Vater, einen geschätzten Freund und ein starkes Vorbild: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Tracy Scroggins bekannt. Tracy war ein hingebungsvoller Vater, ein geschätztes Familienmitglied und ein treuer Freund, dessen Leben von bemerkenswerter Stärke und Ausdauer geprägt war."

Der gebürtige Oklahomaer hatte über ein Jahrzehnt hinweg als Linebacker und Defensive End für die Detroit Lions gespielt. Laut seinen Angehörigen litt Tracy in den letzten Jahren an den Folgen einer chronischen traumatischen Enzephalopathie (CTE), die durch wiederholte Kopfverletzungen entstanden sein soll, welche er während seiner Karriere im Footballsport erlitten hatte: "Die NFL hat Tracy die Möglichkeit gegeben, seinen Lebenstraum zu verwirklichen und aus der Armut herauszukommen. Leider war die NFL letztlich auch der Grund für seinen frühen Tod."

Tracy gelang es durch den Football, seiner schwierigen Kindheit zu entkommen und seine Träume zu verwirklichen. Nach seinem Wechsel vom Coffeyville Community College an die University of Tulsa kam er 1992 über die NFL-Draft zu den Detroit Lions, für die er bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 spielte. Sein ehemaliges Team würdigte ihn auf X mit den Worten: "Wir schließen uns der NFL-Gemeinschaft an und trauern um Lions-Legende Tracy Scroggins, der seine gesamte zehnjährige Karriere in Detroit spielte (1992-2001)." Mit der Beisetzung am 27. Februar in seiner Heimatstadt Checotah, Oklahoma, möchte die Familie Abschied nehmen. In ihrer Mitteilung bedankten sie sich für die zahlreichen Beileidsbekundungen und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Fans und Weggefährten werden Tracy nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern auch wegen seines warmherzigen Wesens in Erinnerung behalten.

Getty Images Tracy Scroggins auf der Bank beim Spiel der Detroit Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers, 9. Dezember 2001, Tampa

Getty Images Robert Porcher und Tracy Scroggins im Spiel der Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings im Silverdome, 1. Oktober 2000

Getty Images Tracy Scroggins von den Detroit Lions im Spiel gegen die Green Bay Packers im Pontiac Silverdome, 22. November 2001