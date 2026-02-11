Tom Brady und Alix Earle wollen wohl beide "nichts Ernstes"

Alix Earle (25) und Tom Brady (48) genießen gerade unverbindliche Zeit miteinander – ohne Verpflichtungen und ohne große Pläne. Der Social-Media-Star und der frühere NFL-Held wurden zuletzt rund um große Sport-Events wie das College-Football-Finale und den Super Bowl in derselben Stadt gesehen, wo sie sich, so heißt es, gerne treffen, wenn es sich ergibt. Los ging alles an Silvester auf St. Barts, wo die beiden über gemeinsame Freunde ins Gespräch kamen und offenbar sofort eine gute Wellenlänge fanden. Seitdem schreiben sie sich, stimmen sich ab, wo sie demnächst unterwegs sind, und treffen sich, wenn es passt – ganz locker, ganz casual, ohne Exklusivität und ohne den Anspruch auf mehr.

Gegenüber Us Weekly beschrieb ein Insider die Verbindung so: "Sie haben Chemie, aber keiner will etwas Ernstes." Es sei ein "Wenn wir in derselben Stadt sind"-Arrangement, bei dem Spaß im Vordergrund stehe. Tom, 48, schätze besonders Alix’ Energie und habe ihr gesagt, "wie viel Spaß" sie mache. Viel gemeinsames Alleinsein gäbe es abseits der großen Events nicht, dafür halten beide per Text Kontakt, wenn wichtige Termine wie der Super Bowl anstehen. Alix, 25, pendelt weiterhin häufig nach Los Angeles und möchte derzeit Single bleiben. Kommentaranfragen an die Vertreter der beiden blieben zunächst unbeantwortet. In New York tauchte Alix zuletzt mit einem Hoodie auf, auf dem "ON TO BETTER" stand – ein Statement-Look nach einer Partynacht in San Francisco, bei der sie und Tom erneut eng miteinander gesichtet wurden.

Zuvor war Alix mit NFL-Spieler Braxton Berrios liiert, die Beziehung endete im Dezember. In der Zwischenzeit konzentrierte sie sich auf neue Projekte in L.A., darunter ihr Auftritt bei Dancing With the Stars, der sie bis ins Finale führte. Tom war von 2009 bis 2022 mit Gisele Bündchen (45) verheiratet und verbringt viel Zeit mit seinen drei Kindern. Begegnungen zwischen Alix und Tom ergaben sich zuletzt vor allem bei Terminen, zu denen beide ohnehin reisten – ein Umfeld, in dem sie unverkrampft plaudern, tanzen und den Abend genießen. Freunde berichten, dass genau diese Leichtigkeit den Reiz ausmacht: kein Druck, kein Etikett, stattdessen gemeinsame Momente, wenn der Kalender und die Stadt zufällig dieselben sind.

Getty Images Alix Earle 2026

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Benjamin und Vivian in München, Mai 2025