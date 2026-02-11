"Make Love, Fake Love"-Daniel und Nadine haben sich verlobt

Große Liebes-News aus der Welt von Make Love, Fake Love: Daniel und seine Partnerin Nadine haben sich verlobt – und lassen ihre Fans auf Instagram jetzt an diesem Moment teilhaben. In einer romantischen Diashow zeigt das Reality-Paar Aufnahmen von einem Bootsausflug vor der traumhaften Kulisse der Amalfiküste. Vor Positano geht Daniel schließlich auf dem Wasser vor Nadine auf die Knie und bittet sie um ihre Hand. Zu den Bildern schreibt der Kandidat nur vier Worte, die alles sagen: "Sie hat Ja gesagt." Der Antrag fand fernab von Kameras und TV-Drama statt, nur die beiden und das Meer.

Unterlegt sind die Verlobungsbilder mit dem Song "Ordinary" von Sänger Alex Warren (25), der die emotionale Stimmung des Antrags untermalt. In der Kommentarspalte sammeln sich zahlreiche Glückwünsche von Fans und Wegbegleitern aus der Show. "Make Love, Fake Love"-Kollegen wie Ferris und Milan lassen es sich nicht nehmen, dem frisch verlobten Paar öffentlich zu gratulieren. Auch Single-Lady Elena Miras (33) meldet sich zu Wort und schreibt: "Glückwunsch! Ich wünsche euch nur das Beste!" Für viele Zuschauer ist es ein besonderes Wiedersehen mit dem Paar, das in der aktuellen Staffel für einen der emotionalsten Momente sorgte.

Daniel hatte Elena in der zehnten Folge der Show eröffnet, dass er in einer festen Beziehung mit Nadine ist, und musste daraufhin die Villa verlassen. Für das große Wiedersehen war seine Freundin damals von Moderatorin Sandra (26) überraschend mit in die Singles-Villa gebracht worden. Als Daniel sie sah, stürmte er auf seine Freundin zu, fiel ihr in die Arme und überschüttete sie mit Küssen, während die übrigen Kandidaten applaudierten. Schon damals wurde deutlich, wie stark die Bindung zwischen den beiden ist. Nun setzen Daniel und Nadine mit ihrer Verlobung den nächsten Schritt und teilen diesen Meilenstein ganz bewusst nicht in einem TV-Studio, sondern in einem sehr privaten, romantischen Setting am Meer.

Instagram / dannusch Daniel Roth mit seiner Freundin Nadine, August 2024

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Daniel

