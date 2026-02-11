Amira Aly wütet heftig gegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg

Am vergangenen Sonntagabend wurde ausgerechnet Gil Ofarim (43) zum Dschungelkönig 2026 gekrönt. Schon die bloße Ankündigung, dass der Musiker an der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilnehmen würde, hatte für massiven Wirbel gesorgt. Schließlich war Gils öffentliches Ansehen nach dem Skandal um den Vorfall in einem Leipziger Hotel im Oktober 2021 schwer beschädigt, seine Karriere praktisch zum Stillstand gekommen. Dass er nun mit der begehrten Dschungelkrone nach Hause geht, sorgt für hitzige Debatten – und eine Frau machte ihrem Unmut besonders deutlich Luft: Amira Aly (33). In der neuesten Folge ihres Podcasts "Iced Macho Latte", den sie gemeinsam mit Paula Lambert (51) aufnimmt, ging die Moderatorin so richtig in die Luft. Paula hatte den Triumph offenbar kommen sehen und bereits vor der Ausstrahlung des Finales prophezeit: "Wenn dieser Podcast erscheint, wird er Dschungelkönig geworden sein."

Amira hielt in dem Podcast kein Blatt vor den Mund. Für sie sei das, was sich im Dschungelcamp abgespielt hat, nichts Geringeres als "ein absolutes soziales Experiment". Im Laufe der Staffel hätten sich im Camp zwei klar voneinander getrennte Lager gebildet – die einen für Gil, die anderen gegen ihn. Zu welcher Seite die Moderatorin gehört, daran ließ sie keinerlei Zweifel aufkommen. Sie bezeichnete den Musiker unverblümt als "absoluten Selbstdarsteller" und "egozentrischen, selbstverliebten Typ". Dass ein beträchtlicher Teil des Publikums sich aus ihrer Sicht bereitwillig habe einwickeln lassen, brachte Amira erst recht auf die Palme. "Ich möchte in den Fernseher reintreten wirklich, das macht mich aggressiv", erklärte sie mit hörbar aufgebrachter Stimme. Gils ruhiges, demütiges Verhalten in der Show sei eine bewusste Strategie gewesen: "Wenn du den geprügelten Hund spielst, so wie er den da gespielt hat, das alles durchhältst und den Vernünftigen spielst, dann wird der Zuschauer denken: 'Ach guck mal, eigentlich hat er ja recht.'"

Zwar betonte die Moderatorin, dass sie grundsätzlich dafür sei, Menschen zweite Chancen einzuräumen. Doch eine klare Bedingung müsse dafür erfüllt sein: "Du kannst auch nur jemandem verzeihen und eine neue Chance geben, der ehrlich ist und darum bittet." Jemand allerdings, der sich weiterhin als Opfer inszeniere, habe bei ihr verspielt. "Da könnte ich kotzen", erklärte Amria ungeschminkt und setzte noch einen drauf: "Und da sage ich zu Recht: 'Verschwinde aus dem TV, ich will dich nicht sehen!'" Der Gil aus dem Überwachungsvideo sei der echte Gil. Auch ihre Podcast-Kollegin Paula Lambert schloss sich dieser Einschätzung an, wenn auch in deutlich ruhigerem Ton. Ihr ernüchterndes Fazit: "Dass so viele Leute ihm zujubeln, ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen." Die Diskussion um den wohl umstrittensten Dschungelkönig aller Zeiten dürfte damit noch lange nicht vorbei sein.

Imago Amira Aly bei der Christmas Shopping Night 2025 im Aksterhaus in Hamburg

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

ActionPress Paula Lambert zu Gast in der Sendung "Kölner Treff"