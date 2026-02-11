Olympia-Star macht nach Bronze-Sieg seine Affäre öffentlich

Biathlon-Star Sturla Holm Laegreid hat kurz nach seinem sportlichen Erfolg bei den Olympischen Winterspielen in Mailand für großes Aufsehen gesorgt. Der 28-jährige Norweger holte am Dienstag, den 10. Februar, Bronze im 20-Kilometer-Rennen der Männer. Doch statt nur seinen Sieg zu feiern, entschied er sich, eine persönliche Beichte abzulegen. Im Gespräch mit dem norwegischen Rundfunk NRK berichtete er: "Sechs Monate ist es her, dass ich die Liebe meines Lebens getroffen habe. Doch vor drei Monaten habe ich die größte Dummheit meines Lebens gemacht und war untreu." Seine Partnerin habe er erst vor einer Woche über die Affäre informiert.

Sturla sprach offen über die schwierige Situation, mit der er aktuell zu kämpfen hat. "Es war die schlimmste Woche meines Lebens", gestand der Athlet und erklärte, wie sehr ihn die Ereignisse belasten. Trotz seines Olympiasieges habe der Sport für ihn momentan keine Priorität. "Ich wünsche mir so sehr, dass ich diesen Moment mit ihr teilen könnte", sagte er weiter. Während er die Identität seiner Partnerin nicht preisgab, machte er deutlich, warum er seine Geschichte öffentlich teilen wollte: "Man muss für seine Fehler einstehen und sie zugeben, besonders wenn man jemanden verletzt, den man so sehr liebt."

Sturla Holm Laegreid ist in der Biathlon-Welt kein Unbekannter. Mehrmals überzeugte der Norweger bereits bei Weltmeisterschaften und galt auch bei diesen Olympischen Spielen als einer der Favoriten. In der Vergangenheit betonte er oft, wie wichtig mentale Stärke in seiner Sportart ist. "Manchmal hilft es, ein bisschen Angst zu haben, weil man dann die Karten gut spielt", sagte er einmal in einem Interview.

Imago Sturla Holm Laegreid nach dem 20-km-Biathlon bei den Winterspielen in Anterselva, Milano Cortina 2026

Getty Images Sturla Holm Laegreid spricht nach Bronze im 20-km-Einzel bei den Winterspielen in Antholz-Anterselva zur Presse

Imago Sturla Holm Laegreid zeigt seine Bronzemedaille nach dem 20-km-Biathlon bei den Winterspielen in Anterselva 2026

