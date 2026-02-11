Leyla Heiter verzweifelt: Schmerzen nach OP werden schlimmer

Reality-TV-Star Leyla Heiter (29) hat sich in einer emotionalen Story auf Instagram an ihre Fans gewandt und von ihrem aktuellen gesundheitlichen Zustand berichtet. Nach einer Operation am Kopf und unter der Achsel plagen sie nun starke Schmerzen und Probleme mit der Wundheilung. Besonders die Schnittstelle unter ihrem Arm bereitet ihr große Sorgen. Unter Tränen schilderte sie, dass sich dort mittlerweile ein tiefes Loch gebildet habe, das auf Fotos weitaus harmloser aussieht, als es tatsächlich ist. Medizinisch versierte Fans hätten ihr besorgte Nachrichten geschrieben und ihre Zweifel daran geäußert, ob der Eingriff korrekt verlaufen sei.

Neben der optischen Veränderung und dem intensiven Schmerz erlebt Leyla auch andere Beschwerden. So spricht sie von einem tauben Gefühl, das sich um die betroffene Stelle ausbreitet. Noch wartet sie auf die Ergebnisse der Untersuchung, ob ansonsten alles in Ordnung ist. Doch bis dahin ist die Angst um die eigene Gesundheit ein ständiger Begleiter. Die junge Frau, die für ihren offenen Umgang mit ihrem Privatleben bekannt ist, teilte auf der Social-Media-Plattform auch mit, dass ihr Zustand mittlerweile sehr an ihren Nerven zehrt: "Ich bin einfach richtig heftig verzweifelt", so ihre Worte.

Die gebürtige Reality-Darstellerin hatte sich erst kürzlich für den Eingriff entschieden, der offenbar nicht ohne Komplikationen verlief. Bereits vor wenigen Tagen zeigte Leyla sich frustriert über das auffällige Erscheinungsbild der Wunde. Damals erklärte sie, dass ihre Ärztin während einer Kontrolle nicht zufrieden gewesen sei. Leyla, die auf Instagram sowohl für ihre Ehrlichkeit als auch für ihre glamourösen Einblicke in den Alltag geliebt wird, hat mit dieser neuen Herausforderung nun alle Hände voll zu tun. Fans wünschen ihr Besserung und erhoffen bald positive Nachrichten rund um ihre Gesundheit.

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, September 2025

Imago Leyla Lahouar und Mike Heiter, 2024

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Dezember 2025